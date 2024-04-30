Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле
Из-за аварии встало движение трамваев в сторону Балтийской, говорят очевидцы ДТП
30 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Автомобиль на рельсах / Фото: "Инцидент Барнаул"
Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, из-за ДТП встали трамваи в сторону улицы Балтийской.
Информация о причинах аварии и наличии пострадавших не уточняется.
19:52:21 30-04-2024
Его вторая машина вытолкнула на рельсы, видимо с правого ряда на разворот через рельсы уходил, не ушёл.