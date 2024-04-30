Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле

Из-за аварии встало движение трамваев в сторону Балтийской, говорят очевидцы ДТП

30 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Автомобиль на рельсах / Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, из-за ДТП встали трамваи в сторону улицы Балтийской.

Информация о причинах аварии и наличии пострадавших не уточняется.