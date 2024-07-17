НОВОСТИКультура

"Леонардо Ди Каприо" станет гостем Шукшинского кинофестиваля на Алтае

В Барнауле представят фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства"

17 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Съемки фильма "Лео, у нас сибирские обстоятельства" /Фото: Александр Ясень
Съемки фильма "Лео, у нас сибирские обстоятельства" /Фото: Александр Ясень

Короткометражный фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о том, как Леонардо Ди Каприо отправился на Алтай, с участием российского двойника голливудского актера Александра Ясеня покажут в рамках Шукшинского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

Фильм можно будет посмотреть 23 июля в 21 час на площадке возле Алтайского краевого театра драмы. Лента "Лео, у нас сибирские обстоятельства" откроет фестиваль короткометражного кино. Помимо двойника Ди Каприо, зрители смогут пообщаться с продюсером картины Юрием Романовым, а также с режиссером Кристиной Халдеевой.

"Нужно хватать удачу за хвост и приходить на открытие конкурсной программы короткометражного игрового кино!" – пишут организаторы.

"Лео, у нас сибирские обстоятельства" – фильм, снятый на Алтае в мае этого года. По сюжету голливудский актер Леонардо Ди Каприо неожиданно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он играет Владимира Ленина, а параллельно влюбляется в местную красавицу и хочет увезти ее на родину. Хронометраж ленты составит 20 минут.

Идею картины представили на кинофоруме "Новый вектор" в Белокурихе в феврале этого года. Проект поддержали Министерство культуры Новосибирской области и Министерство культуры Алтайского края.

Об Александре Ясене известно, что он родился в апреле 1980 года в городе Очакове, вырос в Якутии. В 2010 году окончил актерское отделение в РАТИ – ГИТИС. С 2014 года – актер русского духовного театра "Глас" в Москве. В 2016 году, после того как Леонардо Ди Каприо получил "Оскар" за работу в фильме "Выживший", жители Якутска нашли сходство Ясеня с именитым актером.

Фото: кадр из фильма

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НОВОСТИКультура

Алтайский край Кино Шукшинский фестиваль
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Комментарии 9

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Гость

09:21:35 17-07-2024

Из Ясеня Ди Каприо, как из Волочковой Джигурда.

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Гость

10:25:45 17-07-2024

Гость (09:21:35 17-07-2024) Из Ясеня Ди Каприо, как из Волочковой Джигурда.... Ну что вы так.. Волочкова отменно Джигурду сыграет)))

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Гость

10:12:16 17-07-2024

Когда же Лео Ленина сыграет?

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Гость

10:28:14 17-07-2024

Шизофренический бред, больная фантазия.

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Иван

11:11:35 17-07-2024

Желание извлечь доходы

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Гость

11:13:30 17-07-2024

Они надеюсь в курсе что местная красавица должна быть слишком юнна?

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Ромарио

21:20:37 18-07-2024

Гость (11:13:30 17-07-2024) Они надеюсь в курсе что местная красавица должна быть слишко... Ясень пень.

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Местный

21:09:44 18-07-2024

Ясень это все на что можем надеяться

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Гость

17:48:57 21-07-2024

тоже самое, что и барнаульский арбат

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