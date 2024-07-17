"Леонардо Ди Каприо" станет гостем Шукшинского кинофестиваля на Алтае

В Барнауле представят фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства"

17 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Съемки фильма "Лео, у нас сибирские обстоятельства" /Фото: Александр Ясень

Короткометражный фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о том, как Леонардо Ди Каприо отправился на Алтай, с участием российского двойника голливудского актера Александра Ясеня покажут в рамках Шукшинского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

Фильм можно будет посмотреть 23 июля в 21 час на площадке возле Алтайского краевого театра драмы. Лента "Лео, у нас сибирские обстоятельства" откроет фестиваль короткометражного кино. Помимо двойника Ди Каприо, зрители смогут пообщаться с продюсером картины Юрием Романовым, а также с режиссером Кристиной Халдеевой.

"Нужно хватать удачу за хвост и приходить на открытие конкурсной программы короткометражного игрового кино!" – пишут организаторы.

"Лео, у нас сибирские обстоятельства" – фильм, снятый на Алтае в мае этого года. По сюжету голливудский актер Леонардо Ди Каприо неожиданно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он играет Владимира Ленина, а параллельно влюбляется в местную красавицу и хочет увезти ее на родину. Хронометраж ленты составит 20 минут.

Идею картины представили на кинофоруме "Новый вектор" в Белокурихе в феврале этого года. Проект поддержали Министерство культуры Новосибирской области и Министерство культуры Алтайского края.

Об Александре Ясене известно, что он родился в апреле 1980 года в городе Очакове, вырос в Якутии. В 2010 году окончил актерское отделение в РАТИ – ГИТИС. С 2014 года – актер русского духовного театра "Глас" в Москве. В 2016 году, после того как Леонардо Ди Каприо получил "Оскар" за работу в фильме "Выживший", жители Якутска нашли сходство Ясеня с именитым актером.