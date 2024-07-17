"Леонардо Ди Каприо" станет гостем Шукшинского кинофестиваля на Алтае
В Барнауле представят фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства"
17 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Короткометражный фильм "Лео, у нас сибирские обстоятельства" о том, как Леонардо Ди Каприо отправился на Алтай, с участием российского двойника голливудского актера Александра Ясеня покажут в рамках Шукшинского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.
Фильм можно будет посмотреть 23 июля в 21 час на площадке возле Алтайского краевого театра драмы. Лента "Лео, у нас сибирские обстоятельства" откроет фестиваль короткометражного кино. Помимо двойника Ди Каприо, зрители смогут пообщаться с продюсером картины Юрием Романовым, а также с режиссером Кристиной Халдеевой.
"Нужно хватать удачу за хвост и приходить на открытие конкурсной программы короткометражного игрового кино!" – пишут организаторы.
"Лео, у нас сибирские обстоятельства" – фильм, снятый на Алтае в мае этого года. По сюжету голливудский актер Леонардо Ди Каприо неожиданно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он играет Владимира Ленина, а параллельно влюбляется в местную красавицу и хочет увезти ее на родину. Хронометраж ленты составит 20 минут.
Идею картины представили на кинофоруме "Новый вектор" в Белокурихе в феврале этого года. Проект поддержали Министерство культуры Новосибирской области и Министерство культуры Алтайского края.
Об Александре Ясене известно, что он родился в апреле 1980 года в городе Очакове, вырос в Якутии. В 2010 году окончил актерское отделение в РАТИ – ГИТИС. С 2014 года – актер русского духовного театра "Глас" в Москве. В 2016 году, после того как Леонардо Ди Каприо получил "Оскар" за работу в фильме "Выживший", жители Якутска нашли сходство Ясеня с именитым актером.
09:21:35 17-07-2024
Из Ясеня Ди Каприо, как из Волочковой Джигурда.
10:25:45 17-07-2024
Гость (09:21:35 17-07-2024) Из Ясеня Ди Каприо, как из Волочковой Джигурда.... Ну что вы так.. Волочкова отменно Джигурду сыграет)))
10:12:16 17-07-2024
Когда же Лео Ленина сыграет?
10:28:14 17-07-2024
Шизофренический бред, больная фантазия.
11:11:35 17-07-2024
Желание извлечь доходы
11:13:30 17-07-2024
Они надеюсь в курсе что местная красавица должна быть слишком юнна?
21:20:37 18-07-2024
Гость (11:13:30 17-07-2024) Они надеюсь в курсе что местная красавица должна быть слишко... Ясень пень.
21:09:44 18-07-2024
Ясень это все на что можем надеяться
17:48:57 21-07-2024
тоже самое, что и барнаульский арбат