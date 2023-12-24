Лепс раскритиковал звезд, которые не хотят выходить на одну сцену с SHAMANом
Он также призвал наказать тех, кто пригласил подобных артистов на "Песню года"
24 декабря 2023, 10:02, ИА Амител
Григорий Лепс раскритиковал артистов, которые не захотели петь на одной сцене "Песни года" с SHAMANом. Его слова передает "Царьград".
Как отмечает издание, во время выступления некоторые музыканты сторонились Ярослава Дронова и старались не пересекаться с ним, а были и те, кто отказался выходить с Дроновым на одну сцену и выступал отдельно, не участвуя в общем номере.
"Это позор года! Шаман – классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма", – высказал свое недовольство Лепс.
По его мнению, организаторов мероприятия нужно наказать за то, что они пригласили таких участников.
10:30:20 24-12-2023
Сколько же можно называть их "звёздами", включая и двух этих, здесь упомянутых.
10:36:53 24-12-2023
И правильно сделали, что не выходили. Пусть им ещё подсунут моргенштерна, инстасамку и милохина, тогда вообще не приедут
11:11:26 24-12-2023
не хотят выходить на одну сцену --- могут выйти в другое место
13:10:57 24-12-2023
Грише респект за правду.
13:15:33 24-12-2023
Совершенно верно говорит Лепс. Лишить их всех званий, привилегий, гражданства и выслать к Пугачевой и Галкину. Не нужны они России.
18:11:35 24-12-2023
Гость (13:15:33 24-12-2023) Совершенно верно говорит Лепс. Лишить их всех званий, привил... А по чему этот же Лепс скромно умалчивает действия этого так называемого патриота которые произошли 1.5 года назад,чего же он так громко не возмущался когда это отказалось ехать с концертами в ДНР и не поддержал возмущение тех артистов которые туда поехали?
14:15:26 24-12-2023
Хотят - выходят, хотят - не выходят, в чём проблема?
15:23:57 24-12-2023
Не могу понять проблему! Допустим, Вы обращаетесь к художнику написать портрет, он отказывается по какой то причине и... по аналогии комментаторов здесь лишить его звания, арестовать? У нас, что крепостное право?
15:28:47 24-12-2023
Я бы тоже не вышел.
15:34:13 24-12-2023
Гость (15:28:47 24-12-2023) Я бы тоже не вышел.... а вас уже сколько человек звали выйти? ни одного? тогда ваш ответ логичен. p.s. если я напишу, что не слышал песни этого беловолосого кричалки, то вы же не поверите?, да и пофиг. можете минусовать прям сразу.
15:50:50 24-12-2023
Мнение старого алкоголика еще кого-то волнует?
17:25:07 24-12-2023
Орет как резаный!Кто с ним выйдет?
20:30:10 24-12-2023
Молодец Лепс, а кто такой Агутин и все остальные безголосые,которые уже всем надоели. А Шаман правильный мальчик. Мы горды, что у нас наконец-то появился такой певец, который гордится тем,что он русский
23:04:54 24-12-2023
Шаман на передовой выступал? Когда?
02:16:41 25-12-2023
Злые поверженные чванливые продажные и трусливые перед Ярославом. Молодец хлопец. 9Всем нос Утер.Респект.
02:37:41 25-12-2023
Онизавидуют чёрной завистью Шаману. Великолепный голос, всеобщая любовь. Пишет шикарные песни. Себя же считают старожилами на сценах. Конкуренция зашкаливает ! Шаман лучший, великолепный ! За Шамана !❤❤❤
10:59:48 25-12-2023
Патриот (02:37:41 25-12-2023) Онизавидуют чёрной завистью Шаману. Великолепный голос, всео... Забыл добавить стоимость патриотизма
11:31:37 25-12-2023
Ну этому то старому алкашу что терять? видел видео с ним, как его охранники держат человека, а этот Лепс бъет. Так что не Лепсу про позор говорить. У слово "позор" должно быть такая же морда как у Лепса.
15:21:33 25-12-2023
Отличие российской сцены от западной совсекм не в пользу наших "звёзд"... Ну, это примерно как если бы сейчас на Западе до сих пор выступали бы BoneyM, уже 58 состав, Deep Purple и всякая прочая дребедень вроде Доктора Албана, Эрапшн, Оттаван и Модет Токинг с Джой и Бэд Бойз Блю... Невозможно представить? А у нас так можно- выступают старые кошёлки с натянутыми мордами, безголосые, безвкусно одетые с совершенно идиотскими песнями... А вы тут что-то говорите про сменяемость власти... смотрите это всё дерьмо каждый вечер по ТВ, а потом у дивляетесь, отчего это молодёжь ведётся на всяких могренштернов и минеточек- молодёжи все эти ваши тухлые кумиры, оказавшиеся в массе своей предателями никуда не упёрлись... А ещё в Барнауле есть Институт Культуры и в Москве- целое Министерство Культуры, да....
19:49:01 01-01-2024
Забыл добавить стоимость патриотизма... просто им не по себе петь патриотические песни. Тем более в живую!