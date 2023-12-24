Лепс раскритиковал звезд, которые не хотят выходить на одну сцену с SHAMANом

Он также призвал наказать тех, кто пригласил подобных артистов на "Песню года"

24 декабря 2023, 10:02, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Григорий Лепс раскритиковал артистов, которые не захотели петь на одной сцене "Песни года" с SHAMANом. Его слова передает "Царьград". Как отмечает издание, во время выступления некоторые музыканты сторонились Ярослава Дронова и старались не пересекаться с ним, а были и те, кто отказался выходить с Дроновым на одну сцену и выступал отдельно, не участвуя в общем номере. "Это позор года! Шаман – классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма", – высказал свое недовольство Лепс. По его мнению, организаторов мероприятия нужно наказать за то, что они пригласили таких участников.