Лера Кудрявцева ушла от мужа из-за алкоголя

Подробности разрыва ведущая раскрывать не стала

15 января 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: t.me/lerakudryavtseva

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила о том, что она ушла от мужа, экс-хоккеиста ЦСКА и московского "Динамо" Игоря Макарова. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала Кудрявцева.

Раскрывать подробности разрыва отношений с супругом телеведущая не стала.

Напомним, что Лера Кудрявцева жила с Макаровым с 2013 года, а в 2018 году у пары родилась дочь.

36-летний Игорь Макаров за время профессиональной карьеры выступал за петербургский СКА, нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь".