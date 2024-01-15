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Лера Кудрявцева ушла от мужа из-за алкоголя

Подробности разрыва ведущая раскрывать не стала

15 января 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: t.me/lerakudryavtseva
Фото: t.me/lerakudryavtseva

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила о том, что она ушла от мужа, экс-хоккеиста ЦСКА и московского "Динамо" Игоря Макарова. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала Кудрявцева.

Раскрывать подробности разрыва отношений с супругом телеведущая не стала.

Напомним, что Лера Кудрявцева жила с Макаровым с 2013 года, а в 2018 году у пары родилась дочь.

36-летний Игорь Макаров за время профессиональной карьеры выступал за петербургский СКА, нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь".

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Комментарии 12

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Гость

11:42:16 15-01-2024

Ну бухала бы меньше, не было б проблем.

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Гость

11:45:18 15-01-2024

Алкоголь – зло ---- Вряд ли профессиональный хоккеист бухал. Наверное выпила и себя не проконтролировала. Он наверное поймал, реакция у него хорошая

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Гость

11:48:02 15-01-2024

Алкоголь кончился?

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Витя

11:52:36 15-01-2024

Поди увидел с утра без макияжа и забухал ,16 лет разница не маленькая

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Гость

12:21:12 15-01-2024

Не бухал он , а изменял. Просто, Лере об этом неудобно вещать, ибо разницу в возрасте не скроешь. Умылась,парик сняла - не узнаешь...

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Гость

12:32:29 15-01-2024

Бабка запилась до чертей видимо

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Гость

12:47:40 15-01-2024

свисток качнула и была послана

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Гость

14:07:31 15-01-2024

"ушла от мужа из-за алкоголя" - любит алкоголь больше, чем мужа?

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Гость

14:09:31 15-01-2024

Она поняла что как алкоголичка ему в тягость.Мелькнула совесть.

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Гость

15:14:56 15-01-2024

Народное творчество такое народное….

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Гость

15:50:28 15-01-2024

Послушайте почему людей так интересует эта казашка? Живёт ну и пусть с кем хочет , когда , сколько ! Сотворили ещё кумира ? а по сути ?

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Светлана

18:24:40 15-01-2024

Ну, не одна она ушла от мужа из-за алкоголя... Почему не пишут про всех женщин, ушедших ...(далее по тексту)

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