Лера Кудрявцева ушла от мужа из-за алкоголя
Подробности разрыва ведущая раскрывать не стала
15 января 2024, 11:40, ИА Амител
Фото: t.me/lerakudryavtseva
Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила о том, что она ушла от мужа, экс-хоккеиста ЦСКА и московского "Динамо" Игоря Макарова. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.
"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка", – написала Кудрявцева.
Раскрывать подробности разрыва отношений с супругом телеведущая не стала.
Напомним, что Лера Кудрявцева жила с Макаровым с 2013 года, а в 2018 году у пары родилась дочь.
36-летний Игорь Макаров за время профессиональной карьеры выступал за петербургский СКА, нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь".
11:42:16 15-01-2024
Ну бухала бы меньше, не было б проблем.
11:45:18 15-01-2024
Алкоголь – зло ---- Вряд ли профессиональный хоккеист бухал. Наверное выпила и себя не проконтролировала. Он наверное поймал, реакция у него хорошая
11:48:02 15-01-2024
Алкоголь кончился?
11:52:36 15-01-2024
Поди увидел с утра без макияжа и забухал ,16 лет разница не маленькая
12:21:12 15-01-2024
Не бухал он , а изменял. Просто, Лере об этом неудобно вещать, ибо разницу в возрасте не скроешь. Умылась,парик сняла - не узнаешь...
12:32:29 15-01-2024
Бабка запилась до чертей видимо
12:47:40 15-01-2024
свисток качнула и была послана
14:07:31 15-01-2024
"ушла от мужа из-за алкоголя" - любит алкоголь больше, чем мужа?
14:09:31 15-01-2024
Она поняла что как алкоголичка ему в тягость.Мелькнула совесть.
15:14:56 15-01-2024
Народное творчество такое народное….
15:50:28 15-01-2024
Послушайте почему людей так интересует эта казашка? Живёт ну и пусть с кем хочет , когда , сколько ! Сотворили ещё кумира ? а по сути ?
18:24:40 15-01-2024
Ну, не одна она ушла от мужа из-за алкоголя... Почему не пишут про всех женщин, ушедших ...(далее по тексту)