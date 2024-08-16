Лерчек и ее бывший муж потеряли на бренде косметики свыше 170 млн рублей

Совместное предприятие закрыло 2023 год с огромным убытком и задолжало по налогам

16 августа 2024, 22:00, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: официальная страница блогера во "ВКонтакте"

Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин потеряли на бренде косметики 176 млн рублей и задолжало по налогам 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уже несколько лет блогеры являются учредителями компании "Би Фит". После развода Чекалину досталась 37,5% компании. По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год фирма заработала миллиард рублей, однако выручка все равно ушла в минус.

Напомним, что блогеры закрыли свой долг по налогам в январе. Лерчек и Артем заплатили 504 млн рублей, о чем заявляли в СК РФ. Однако после Валерия подала на развод — она призналась, что их отношения ухудшились, когда они находились под домашним арестом без телефонов.