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Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в РФ

Они перейдут местному руководству. Решение сохранит 45 тысяч рабочих мест

24 марта 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Французская группа ADEO, владелец Leroy Merlin собирается продать все свои магазины в РФ. Их получит местное руководство, сообщает пресс-служба организации.

Процесс передачи был начат ещё несколько месяцев назад после приостановки новых инвестиций ADEO в России. Отмечается, что передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должно помочь сохранить 45 тысяч рабочих мест.

Сделка должна быть одобрена соответствующими органами власти в России. Вместе с тем точное имя покупателя названо не было.

Комментарии 3

  • Потом Ашан?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ашан по моему и так не выдерживает конкуренции. Закроют и нет проблем.
    25 марта, Гость   Ответить
  • а почему бы просто так не отнять типа национализировать?
    25 марта, Гость   Ответить
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