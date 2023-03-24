Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в РФ
Они перейдут местному руководству. Решение сохранит 45 тысяч рабочих мест
24 марта 2023, 19:32, ИА Амител
Фото: amic.ru
Французская группа ADEO, владелец Leroy Merlin собирается продать все свои магазины в РФ. Их получит местное руководство, сообщает пресс-служба организации.
Процесс передачи был начат ещё несколько месяцев назад после приостановки новых инвестиций ADEO в России. Отмечается, что передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должно помочь сохранить 45 тысяч рабочих мест.
Сделка должна быть одобрена соответствующими органами власти в России. Вместе с тем точное имя покупателя названо не было.
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