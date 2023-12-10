У ведущей диагностировали пневмонию

10 декабря 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Кудрявцева прилетела в столицу Белоруссии, чтобы выступить на "Песне года", но почувствовала себя плохо. При этом медики рекомендовали ей отказаться от полета.

Кудрявцева пожаловалась на сильный кашель и слабость. Врачи сделали ей КТ и обнаружили воспаление легких.

Вместе в ведущей в больницу попал и ее мастер по волосам.

Концертный директор Кудрявцевой сказала, что она простудилась еще на "Песне года" в Москве.