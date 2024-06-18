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"Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про"

Первые магазины под новой вывеской откроются уже в 2024 году

18 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Обновленный логотип торговой сети
Обновленный логотип торговой сети

Сеть "Леруа Мерлен" в России приняла решение о проведении ребрендинга. Компания сменит название на "Лемана Про". Первые магазины обновятся до конца 2024 года, пишет ТАСС.

Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов корпоративного стиля. Обновленный логотип отражает ключевые приоритеты компании: Lе – от Leader (лидер), Ма – от французского Maison (дом), Nа – от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro – фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат работу в прежнем режиме.

бизнес

Комментарии 9

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Гость

16:00:31 18-06-2024

Неудивительно от этих французких капиталистов.

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Гость

22:09:52 18-06-2024

Гость (16:00:31 18-06-2024) Неудивительно от этих французких капиталистов. ... Вообще-то владельцы уже из России

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Гость

16:14:17 18-06-2024

нагородили трехэтажное... проще-то никак нельзя было? так и норовят иностранщину воткнуть

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Гость

07:39:59 19-06-2024

Гость (16:14:17 18-06-2024) нагородили трехэтажное... проще-то никак нельзя было? так и ...
для тебя это так сложно?

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Гость

16:47:55 18-06-2024

Прячут бизнес от западного обывателя?

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Гость

17:42:09 18-06-2024

Чего ещё ждать от Адольфа ( имя хозяина сети).

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Гость

13:16:51 19-06-2024

Гость (17:42:09 18-06-2024) Чего ещё ждать от Адольфа ( имя хозяина сети).... Популярное татарское имя, кстати...

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Гость

20:38:20 18-06-2024

Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и ------- и ценников)

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Гость

13:41:47 19-06-2024

Гость (20:38:20 18-06-2024) Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сот... А не обольщайтесь, цены в леруа не были такими уж низкими... Купить задёшево пачку саморезов по металлу и половину выкинуть, потому что либо свёрлышко тупое, либо шлицы неглубокие- это не экономия.

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