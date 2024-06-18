"Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про"
Первые магазины под новой вывеской откроются уже в 2024 году
18 июня 2024, 15:46, ИА Амител
Сеть "Леруа Мерлен" в России приняла решение о проведении ребрендинга. Компания сменит название на "Лемана Про". Первые магазины обновятся до конца 2024 года, пишет ТАСС.
Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов корпоративного стиля. Обновленный логотип отражает ключевые приоритеты компании: Lе – от Leader (лидер), Ма – от французского Maison (дом), Nа – от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro – фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.
Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат работу в прежнем режиме.
16:00:31 18-06-2024
Неудивительно от этих французких капиталистов.
22:09:52 18-06-2024
Гость (16:00:31 18-06-2024) Неудивительно от этих французких капиталистов. ... Вообще-то владельцы уже из России
16:14:17 18-06-2024
нагородили трехэтажное... проще-то никак нельзя было? так и норовят иностранщину воткнуть
07:39:59 19-06-2024
Гость (16:14:17 18-06-2024) нагородили трехэтажное... проще-то никак нельзя было? так и ...
для тебя это так сложно?
16:47:55 18-06-2024
Прячут бизнес от западного обывателя?
17:42:09 18-06-2024
Чего ещё ждать от Адольфа ( имя хозяина сети).
13:16:51 19-06-2024
Гость (17:42:09 18-06-2024) Чего ещё ждать от Адольфа ( имя хозяина сети).... Популярное татарское имя, кстати...
20:38:20 18-06-2024
Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и ------- и ценников)
13:41:47 19-06-2024
Гость (20:38:20 18-06-2024) Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сот... А не обольщайтесь, цены в леруа не были такими уж низкими... Купить задёшево пачку саморезов по металлу и половину выкинуть, потому что либо свёрлышко тупое, либо шлицы неглубокие- это не экономия.