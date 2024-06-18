"Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про"

Первые магазины под новой вывеской откроются уже в 2024 году

18 июня 2024, 15:46, ИА Амител

Обновленный логотип торговой сети

Сеть "Леруа Мерлен" в России приняла решение о проведении ребрендинга. Компания сменит название на "Лемана Про". Первые магазины обновятся до конца 2024 года, пишет ТАСС.

Ребрендинг включает замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и других элементов корпоративного стиля. Обновленный логотип отражает ключевые приоритеты компании: Lе – от Leader (лидер), Ма – от французского Maison (дом), Nа – от Nature (экологическая и социальная ответственность), Pro – фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат работу в прежнем режиме.