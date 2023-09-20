Лес – наше всё. Как на Алтае работают два современных лесных предприятия

Рассказываем и показываем производство, которое успешно развивается, несмотря на санкции

20 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K5SdD

Лес / Фото: пресс-служба холдинга "Алтайлес"

Лес – наше богатство, но распоряжаться им нужно очень бережно, скажет вам любой лесничий. Однако за рачительное лесопользование отвечают не только те, кто его охраняет и заготавливает. Но и все те, кто работает на производстве материалов, которые каждый из нас так или иначе пользует в быту. Накануне профессионального праздника – Дня работников леса – корреспонденты amic.ru побывали сразу на двух крупных лесных предприятиях: в "Содружестве", изготавливающем погонажные изделия, и на Павловском деревообрабатывающем комбинате, где производят плиты МДФ. Оба входят в лесную холдинговую компанию "Алтайлес".

Дружное "Содружество"

Производство

ООО "Содружество" расположено в нескольких районах края и занимается заготовкой леса и его восстановлением, защитой от пожаров, а также производством домов из клееного бруса и изготовлением погонажных изделий (рейка, брусок, европанель, блок-хаус, плинтус, половая рейка). В Павловске – как раз цех деревообработки, где делают около 20 тыс. кубометров погонажа в год. Процесс максимально оптимизирован: у каждого работника свое место и четкие обязанности, каждая единица продукции внесена в систему, ее движение прослеживается на каждом этапе. Сырье сюда привозят в том числе и с других предприятий холдинга, где доска не идет в производство. Ее сушат и дальше по кругу: распилить, проверить, упаковать.

Все показала и рассказала инженер по качеству "Содружества" Татьяна Баранова. Кстати, сама она начинала с работы у станка, и вот доросла до руководителя.

Татьяна Баранова, инженер по качеству "Содружества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru "Мы работаем над совершенствованием процесса, повышением качества. Но самое главное – это, конечно, люди. У нас, кстати, очень много женщин, которые могут подменить мужчин почти на любом этапе производства. Видите, как слаженно работаем", – говорит она.

Видим-видим. А еще видим стенд по нацпроекту "Производительность труда". Участие в нем помогло предприятию провести оптимизацию бережно и эффективно, подчеркнула Татьяна Баранова.



Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"





Из архива холдинга "Алтайлес"





Из архива холдинга "Алтайлес"





















































































На лесном предприятии "Содружество" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Защита и восстановление леса

Но не будем отвлекать производственников от их шумной и так приятно пахнущей деревом работы и посмотрим, как здесь с защитой от пожаров. А оказывается, очень даже. На участках предприятия действует девять пожарных вышек и четыре камеры. Ниже на фото видно лес на много километров.

Фото из архива холдинга "Алтайлес"







Мониторинг за пожарами в "Содружестве" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здесь всегда есть дежурная бригада, которая с помощью камер и азимутальных кругов оперативно определяет место возгорания и тут же отправляется туда на пожарном автомобиле (только на базе в самом Павловске их две, еще несколько – в лесничествах). Кстати, снаряжения для борьбы с огнем здесь хватит на 50 человек, что в разы больше, чем положено по нормативам.









Пожарная техника и обмундирование в "Содружестве" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пожарное авто на фото, а точнее, это даже модернизированная автозаправочная разливная стация, выдает 800 литров воды в минуту, за раз машина перевозит три тонны воды. Она работает не только на лесных пожарах, но и помогает при возгораниях в самом селе, рассказал amic.ru замдиректора по лесохозяйственной деятельности ООО "Содружество" Максим Кочергин.

Максим Кочергин, замдиректора по лесохозяйственной деятельности ООО "Содружество" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Активно тут занимаются и лесовосстановлением, в холдинге есть свои питомники.

А еще на базе предприятия своя ремонтная мастерская – без нее никуда, ведь лесная техника работает в сложных условиях (самой старой машине здесь всего восемь лет).

Не проблемы, но вызовы

Походили мы по предприятию и пошли пить чай, да не куда-нибудь, а в кабинет к руководителю "Содружества" Максиму Усову. И сразу начали с проблемных вопросов: что изменилось после введения санкций против России. А измениться должно было многое, ведь холдинг "Алтайлес" – большое предприятие, здесь используют и импортную технику.

И действительно, политико-экономическая ситуация в стране "зацепила" и лесоперерабатывающую отрасль. Во-первых, предприятие переориентировалось на внутренний рынок сбыта (в основном это Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области). Впрочем, дело не только в разрыве экономических отношений с недружественными странами и глобальном изменении логистики. В России в принципе растет спрос на строительные материалы. В том же Барнауле сейчас бум малоэтажного домостроения. С весны до осени цех деревообработки работает буквально с колес: произвели и тут же продали.

"Заказов очень много. И не только на погонажные изделия, но и на дома из клееного бруса. Они быстро монтируются (с завода вам привозят готовый конструктор), теплые и экологичные", – отметил Усов.

Максим Усов, руководитель "Содружества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во-вторых, пришлось искать новые рынки запчастей и комплектующих. "Содружество", да и все остальные предприятия лесного холдинга "Алтайлес" в последние годы провели масштабное техническое обновление за счет современных и передовых производителей европейских стран. Оборудование хорошее, производительное, но теперь проблема в его обслуживании: запчастей просто не купить.

"Те же бензопилы Stihl ("Штиль", – прим. ред.) работают только на определенном масле. Так что от некоторой техники в принципе пришлось отказаться. Но на рынок оперативно зашли азиатские страны, которые быстро предложили свой, и уже довольно качественный продукт. Да, мы вынуждены менять выходящую из строя технику и электронику. Но это не проблема, это вызов, на который можно и нужно отвечать. И мы отвечаем. Консерваторами в наше время быть нельзя", – пояснил собеседник.

Да и как тут будешь консерватором, когда даже свое государство предъявляет высокие требования и строго спрашивает. Например, сфера переработки леса подключена к системе ЕГАИС. В холдинге и раньше вели тщательный учет по заготовке и переработке, абсолютно "вбелую", а теперь в систему заносится все: от конкретного "куба" заготовленного дерева до конкретной доски, произведенной в цеху.

Татьяна Зиминкова, главный бухгалтер ООО "Содружество" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один вызов – кадровый. Максим Усов вспоминает: когда он еще был простым рабочим, на каждом участке действовала своя бригада, а то и несколько. Теперь же желающих заниматься довольно тяжелым трудом (зимой по пояс в снегу, летом в рое комаров и мошки) в алтайских селах стало намного меньше, да и в целом трудоспособное население уезжает за лучшей жизнью в город, а то и в другие регионы.

А потому людей здесь всячески поддерживают: совсем без опыта обучают за свой счет, молодым дают жилье, помогают семьям. Кроме того, некоторое время назад пришлось кардинально оптимизировать график: с восьмичасового на вахтовый.

"На самом деле это и людям удобно, и зарплату они получают достойную, есть и по 100 тысяч, и выше, и по логистике стало более оптимально. Теперь не надо все бригады везти в несколько разных мест. Сначала они работают в одном лесничестве, затем – в другом", – пояснил Максим Усов.

Он повторяет: работа сложная, но очень интересная, если пришел в лес, то полюбишь его навсегда.

Однако предприятие гордится не только своим производством и защитой леса, но и вкладом в экономику района и социальной ролью. Помогают проводить праздники, поздравляют и дарят подарки, ремонтируют мосты, выделяют материал на ремонт и стройку, дают дрова нуждающимся.

Так, пора ехать дальше.

Павловский ДОК

Производство

А дальше большое и молодое предприятие – Павловский ДОК. Его открыли летом 2019 года. Нас встречает начальник цеха Сергей Голота и сразу ведет на экскурсию по всему предприятию.

"Посмотрите, какие у нас тут большие площади и внутри, и снаружи, какая линия, а ведь в смену тут работает всего-то около десятка человек. Потому что все максимально автоматизировано", – говорит Сергей.

Сергей Голота, начальник цеха в Павловском ДОКе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если "Содружество" перерабатывает древесину от рубок ухода, то на Павловский ДОК вообще идет "некондиция": сюда щепу либо свозят с других предприятий холдинга, либо ее делают сами из некондиционного дерева. В целом на предприятиях лесного холдинга "Алтайлес" замкнутый цикл переработки, то есть отходов нет совсем. Например, в ДОКе оставшиеся от производства опилки и биомасса из операционных отходов идут на отопление помещений. Даже производственному браку здесь находят применение: плиты используют в качестве подложки и укрывного материала для продукции.

Сначала материал сортируют, специальная машина снимает кору, другая – рубит.

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

Из архива холдинга "Алтайлес"

































Павловский ДОК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Затем уже щепа идет на само производство, там ее измельчают до волокна, сушат паром (это именно он выходит из больших труб, а не дым, как кажется проезжающим мимо). Затем прессуют: сначала выстилают в ковер толщиной 12 сантиметров, из него делают плиту в 10 миллиметров. Представляете, какие мощные прессы там стоят. Ну и, наконец, пилят под разные форматы, охлаждают, штабелируют, шлифуют, упаковывают. Скоро будут еще и ламинировать – соответствующую линию как раз сейчас монтируют.

















































Павловский ДОК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Звучит просто, но на самом деле это довольно серьезный процесс. Он полностью автоматизирован, но находится под чутким контролем специалистов. Например, оператор Тимур Вальгер отвечает за то, как работает пресс. Линия новая и современная, но в силу структуры материала (мелкие опилки), приходится ее постоянно прочищать и донастраивать.

"Завод большой, современный и работать здесь приятно и ответственно. Все отлажено и настроено. Только на моей линии больше сотни датчиков. Вот, смотрите, на экране у меня все отображается, вот картинка, где видны возможные дефекты плиты. Если появится красное пятно, то плита автоматически отбракуется. Все автоматизировано, но все мы можем управлять процессом и вручную", – рассказал он, постоянно поглядывая на мониторы. За качество тут спрашивают, ничего нельзя пропустить.

Тимур Вальгер, оператор на Павловском ДОКе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И что же с техникой? Тоже приходится менять из-за санкций? Пока нет, говорят в ДОКе.

"У нас новейшие бренды, лучшие технологии, по запчастям – да, были вопросы. Но теперь мы их заказываем или покупаем у российских и китайских производителей", – говорит механик Владимир Чеботаев.

Владимир Чеботаев, механик на Павловском ДОКе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сергей Голота добавляет: предприятие работало и работает круглосуточно, ничего не "вставало".

Технологии тут действительно современные. Например, пожарная система настолько чувствительная, что нам не разрешили фотографировать со вспышкой. А автоматизация есть даже на складе.

































Павловский ДОК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, о количестве людей. Например, линией оценки качества и шлифовкой управляет один человек, сегодня на смене оператор Евгений Маришин. Но с ним почти не успеваем поговорить. Как раз в этот момент возникли неполадки на третьей машине, и Евгений спешит проверить, что там.

Евгений Маришин, оператор на Павловском ДОКе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И вот, наконец, склад – коридоры с гигантскими пачками МДФ. Скоро они поедут производителям ламината, мебельных фасадов, столешниц и много чего еще.









Павловский ДОК / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вот такое оно, современное производство. Вместе с Сергеем Голотой нас провожает мастер погрузочно-разгрузочных работ Анастасия Власова.

"Я помню, как тут несколько лет назад было поле. А теперь такое большое и современное предприятие, молодой коллектив, молодой завод, хорошее руководство. Я горжусь тем, что работаю здесь", – вспоминает девушка.

ООО "ЛХК "Алтайлес"

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