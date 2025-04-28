Лес, горы, воздух. Где выгодно отдохнуть на майских праздниках в Белокурихе

Некоторые санатории в этот период предлагают скидки

28 апреля 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJU6yTe

Санаторий "Россия" / АО "Санаторий "Рассия"

Майские праздники – прекрасная возможность отдохнуть от повседневной суеты и насладиться природой. Думаете, куда поехать? Вот несколько выгодных предложений в Белокурихе, где можно провести выходные интересно, с пользой и в полной гармонии с природой.

Почему именно Белокуриха?

Город-курорт – это:

чистый воздух и природа – хвойные леса, горы и реки, здесь можно восстановить силы и забыть о городской суете;

– хвойные леса, горы и реки, здесь можно восстановить силы и забыть о городской суете; уют и комфорт – санатории и базы отдыха предлагают комфортное проживание, теплые бассейны и бани, а также разнообразные спа-процедуры;

– санатории и базы отдыха предлагают комфортное проживание, теплые бассейны и бани, а также разнообразные спа-процедуры; тишину и уединение – здесь можно замедлиться, идеальные условия для спокойного отдыха.

Так, и куда поехать?

Топ выгодных предложений на майские праздники:

1. Санаторий "Россия"

Скидка 15% на проживание при заезде с 2 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2025 года;

подогреваемый летний бассейн для отдыха на свежем воздухе;

в "России" вас ждет не только комфортное проживание, но и тишина, горный воздух и комплекс оздоровительных процедур.

Бассейн в санатории "Россия" / АО "Санаторий "Рассия"

Подробнее на сайте или по телефону: 8-800-250-37-70.

2. Отель "На Камушках" (только для взрослых, 14+)

Скидка 15% до 31 мая 2025 года по промокоду "Друзья";

стильный интерьер, спа-комплекс, идеальное место для пар или тех, кто ищет уединения;

ретрит в Белокурихе в обстановке роскоши и уединения – идеальный выбор тех, кто хочет насладиться покоем и получить максимум удовольствия.

Отель "На Камушках" / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Отель "На Камушках" / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Подробнее на сайте или по телефону: 8-804-700-42-04.

3. База отдыха "Лесная сказка"

Одно из самых популярных мест для отдыха на Алтае – горы, река и живописные ручьи;

прекрасный выбор для семейного отдыха – здесь есть все для комфортного времяпрепровождения с детьми;

непередаваемые виды, чистый воздух и близость к природным достопримечательностям делают базу идеальным местом для тех, кто хочет зарядиться энергией.

База отдыха "Лесная сказка" / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

Подробнее на сайте или по телефону: 8-800-250-84-49.

4. Туристическая база "Белокуриха"

Отличное место для тех, кто ищет доступный отдых на фоне живописной природы. Демократичные цены;

идет подготовка к открытию летнего бассейна – не упустите шанс отдохнуть с комфортом.

Туристическая база "Белокуриха" / Фото: АО "Санаторий "Рассия"

На базе осталось несколько свободных мест на майские праздники. Подробнее – на сайте или по телефону: 8-800-250-13-02.

Санаторий "Россия"

Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел.: 8-800-250-3770 (бесплатно по России)

Ватсап: 8-913-236-2078

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АО "Санаторий "Рассия"; ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218

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