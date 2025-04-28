Лес, горы, воздух. Где выгодно отдохнуть на майских праздниках в Белокурихе
Некоторые санатории в этот период предлагают скидки
28 апреля 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJU6yTe
Майские праздники – прекрасная возможность отдохнуть от повседневной суеты и насладиться природой. Думаете, куда поехать? Вот несколько выгодных предложений в Белокурихе, где можно провести выходные интересно, с пользой и в полной гармонии с природой.
Почему именно Белокуриха?
Город-курорт – это:
- чистый воздух и природа – хвойные леса, горы и реки, здесь можно восстановить силы и забыть о городской суете;
- уют и комфорт – санатории и базы отдыха предлагают комфортное проживание, теплые бассейны и бани, а также разнообразные спа-процедуры;
- тишину и уединение – здесь можно замедлиться, идеальные условия для спокойного отдыха.
Так, и куда поехать?
Топ выгодных предложений на майские праздники:
1. Санаторий "Россия"
- Скидка 15% на проживание при заезде с 2 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2025 года;
- подогреваемый летний бассейн для отдыха на свежем воздухе;
- в "России" вас ждет не только комфортное проживание, но и тишина, горный воздух и комплекс оздоровительных процедур.
Подробнее на сайте или по телефону: 8-800-250-37-70.
2. Отель "На Камушках" (только для взрослых, 14+)
- Скидка 15% до 31 мая 2025 года по промокоду "Друзья";
- стильный интерьер, спа-комплекс, идеальное место для пар или тех, кто ищет уединения;
- ретрит в Белокурихе в обстановке роскоши и уединения – идеальный выбор тех, кто хочет насладиться покоем и получить максимум удовольствия.
Подробнее на сайте или по телефону: 8-804-700-42-04.
3. База отдыха "Лесная сказка"
- Одно из самых популярных мест для отдыха на Алтае – горы, река и живописные ручьи;
- прекрасный выбор для семейного отдыха – здесь есть все для комфортного времяпрепровождения с детьми;
- непередаваемые виды, чистый воздух и близость к природным достопримечательностям делают базу идеальным местом для тех, кто хочет зарядиться энергией.
Подробнее на сайте или по телефону: 8-800-250-84-49.
4. Туристическая база "Белокуриха"
- Отличное место для тех, кто ищет доступный отдых на фоне живописной природы. Демократичные цены;
- идет подготовка к открытию летнего бассейна – не упустите шанс отдохнуть с комфортом.
На базе осталось несколько свободных мест на майские праздники. Подробнее – на сайте или по телефону: 8-800-250-13-02.
Санаторий "Россия"
Адрес: город-курорт Белокуриха, ул. Славского, 34
Тел.: 8-800-250-3770 (бесплатно по России)
Ватсап: 8-913-236-2078
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