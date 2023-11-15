Лес, река и горы. Где приятно провести выходные на Алтае с пользой для здоровья?
В санатории "БелокурЪ" подготовили выгодные предложения
15 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KCRrr
Где можно отдохнуть на выходных, чтобы расслабиться и отвлечься от городской суеты? Где не только восстановить силы, но и укрепить иммунитет, зарядиться энергией перед предстоящей зимой? В спа-центре или на базе отдыха? На самом деле, поехать можно даже в санаторий. Здесь за небольшое количество дней вам помогут полноценно отдохнуть, поправить здоровье, обрести душевный покой и вдохновиться на новые свершения. Особенно если здравница находится в тихом и живописном месте, например, как "БелокурЪ". Санаторий расположен среди завораживающих красот Алтая, прямо у подножия горы с красивым видом на лес и реку.
Современный отель с уютной обстановкой
Санаторий "БелокурЪ" – современный отель с индивидуальным подходом и уютной атмосферой, где персонал действительно рад вас видеть как близких друзей.
Здесь всего 28 номеров, что позволяет работникам здравницы качественно уделять время каждому гостю.
Помимо внимательного отношения, санаторий обеспечивает высокое качество оздоровительных услуг благодаря современной лечебной базе и профессионализму медперсонала.
Путевка "Отдых"
Отдохнуть и оздоровиться в "Белокуре" можно буквально за выходные, да еще и со скидкой.
Специально к зимнему сезону здесь подготовили выгодные предложения:
- скидка 15% на путевки "Отдых" с 3-х разовым питанием, от 5 суток;
- скидка 10% на путевки "Отдых" с завтраком, от 2 суток.
В пакет предложения входит проживание в номере выбранной категории и питание (в зависимости от количества суток). Дополнительно можно приобрести комплексные обеды и ужины по 800 рублей каждый.
А насколько активной будет развлекательная программа – решать вам: можете плавать в бассейне или сходить на массаж (за отдельную плату), попробовать оздоравливающие процедуры или насладиться активным отдыхом на свежем воздухе, отправившись в путешествие по туристическим тропам Белокурихи.
Если вы отправляетесь на отдых с ребенком, то детей до шести лет здесь размещают бесплатно (без предоставления места и питания).
Узнать более подробную информацию можно по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (38577) 34-404, а также по электронной почте info@belokur.ru. Акции действительны до 28 декабря 2023 года.
ООО "Белокур"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
E-mail: info@belokur.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
13:26:05 15-11-2023
Никто не спорит, что полезно, но возможностей нет у народа! при нищенских зарплатах, особенно в Алтайском крае!