Лес, река и горы. Где приятно провести выходные на Алтае с пользой для здоровья?

В санатории "БелокурЪ" подготовили выгодные предложения

15 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KCRrr

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено организацией

Где можно отдохнуть на выходных, чтобы расслабиться и отвлечься от городской суеты? Где не только восстановить силы, но и укрепить иммунитет, зарядиться энергией перед предстоящей зимой? В спа-центре или на базе отдыха? На самом деле, поехать можно даже в санаторий. Здесь за небольшое количество дней вам помогут полноценно отдохнуть, поправить здоровье, обрести душевный покой и вдохновиться на новые свершения. Особенно если здравница находится в тихом и живописном месте, например, как "БелокурЪ". Санаторий расположен среди завораживающих красот Алтая, прямо у подножия горы с красивым видом на лес и реку.

Современный отель с уютной обстановкой

Санаторий "БелокурЪ" – современный отель с индивидуальным подходом и уютной атмосферой, где персонал действительно рад вас видеть как близких друзей.

Здесь всего 28 номеров, что позволяет работникам здравницы качественно уделять время каждому гостю.

Варианты размещения в санатории "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Помимо внимательного отношения, санаторий обеспечивает высокое качество оздоровительных услуг благодаря современной лечебной базе и профессионализму медперсонала.

Путевка "Отдых"

Отдохнуть и оздоровиться в "Белокуре" можно буквально за выходные, да еще и со скидкой.

Специально к зимнему сезону здесь подготовили выгодные предложения:

скидка 15% на путевки "Отдых" с 3-х разовым питанием, от 5 суток;

скидка 10% на путевки "Отдых" с завтраком, от 2 суток.

В пакет предложения входит проживание в номере выбранной категории и питание (в зависимости от количества суток). Дополнительно можно приобрести комплексные обеды и ужины по 800 рублей каждый.

А насколько активной будет развлекательная программа – решать вам: можете плавать в бассейне или сходить на массаж (за отдельную плату), попробовать оздоравливающие процедуры или насладиться активным отдыхом на свежем воздухе, отправившись в путешествие по туристическим тропам Белокурихи.

Отдых в санатории "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Если вы отправляетесь на отдых с ребенком, то детей до шести лет здесь размещают бесплатно (без предоставления места и питания).

Узнать более подробную информацию можно по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (38577) 34-404, а также по электронной почте info@belokur.ru. Акции действительны до 28 декабря 2023 года.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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