Лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализовали

Губернатор Томенко поблагодарил всех, кто боролся с возгоранием в эти дни

23 июня 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Лесной пожар в Егорьевском районе спустя пять дней тяжёлой и интенсивной работы удалось локализовать. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его площадь достигла почти 10 тысяч гектаров.

Сейчас огнеборцам предстоит дотушить все очаги пожара.

"Спасибо нашим спасателям МЧС, лесникам, арендаторам земельных участков, десантникам-пожарным из федеральной "Авиалесоохраны", каждый из которых, не жалея сил, продолжает защищать наши населенные пункты и наш лес!" – написал губернатор.

Напомним, что в тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков, а также специалисты парашютно-десантной службы Ханты-Мансийской авиабазы. Для снижения интенсивности горения применяют "встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов".