Лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализовали
Губернатор Томенко поблагодарил всех, кто боролся с возгоранием в эти дни
23 июня 2023, 23:45, ИА Амител
Лесной пожар в Егорьевском районе спустя пять дней тяжёлой и интенсивной работы удалось локализовать. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его площадь достигла почти 10 тысяч гектаров.
Сейчас огнеборцам предстоит дотушить все очаги пожара.
"Спасибо нашим спасателям МЧС, лесникам, арендаторам земельных участков, десантникам-пожарным из федеральной "Авиалесоохраны", каждый из которых, не жалея сил, продолжает защищать наши населенные пункты и наш лес!" – написал губернатор.
Напомним, что в тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков, а также специалисты парашютно-десантной службы Ханты-Мансийской авиабазы. Для снижения интенсивности горения применяют "встречный пал и отжиг для уничтожения напочвенных покровов".
11:17:08 24-06-2023
Наверное надо сказать спасибо дождю! Вовремя пошёл, хоть и не передавали!
11:26:10 24-06-2023
Спасибо нашим пожарным и добровольцам! И дождю! А особенно своевременно проведенному заседанию КЧС на месте событий под руководством кандидата в губернаторы края!