Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет вынужденно приземлился в Барнауле
Следователи проводят проверку
10 января 2024, 13:15, ИА Амител
Фото: t.me/vm_sut
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Горно-Алтайск, утром 10 января вынужденно приземлился в Барнауле, сообщили в Восточном управлении СКР на транспорте.
"По техническим причинам судно совершило посадку с выпущенными закрылками в международном аэропорту Барнаула. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в телеграм-канале ведомства.
Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. По ее результатам примут процессуальное решение.
13:21:28 10-01-2024
Если мне не изменяет память, то самолёт ВСЕГДА садится с выпущенными закрылками для снижения скорости... или я что-то путаю?
13:39:01 10-01-2024
Гость (13:21:28 10-01-2024) Если мне не изменяет память, то самолёт ВСЕГДА садится с вып... не изменяет память, только к чему это? не в этом суть!
13:42:19 10-01-2024
Гость (13:39:01 10-01-2024) не изменяет память, только к чему это? не в этом суть!... Тогда адресуй свой вопрос к Восточному управлению СКР на транспорте. Это они зачем-то акцентировали внимание на закрылках.
14:04:59 10-01-2024
Гость (13:21:28 10-01-2024) Если мне не изменяет память, то самолёт ВСЕГДА садится с вып... И с выпущенным шасси...
14:06:47 10-01-2024
Гость (13:21:28 10-01-2024) Если мне не изменяет память, то самолёт ВСЕГДА садится с вып... А если закрылки выпустились во во время полета? Не даром следователи копают по причине преступления.
13:41:05 10-01-2024
думаю нет смысла объявлять авиакомпанию)) все и так прекрасно поняли какая