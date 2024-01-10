Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет вынужденно приземлился в Барнауле

Следователи проводят проверку

10 января 2024, 13:15, ИА Амител

Фото: t.me/vm_sut

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Горно-Алтайск, утром 10 января вынужденно приземлился в Барнауле, сообщили в Восточном управлении СКР на транспорте.

"По техническим причинам судно совершило посадку с выпущенными закрылками в международном аэропорту Барнаула. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. По ее результатам примут процессуальное решение.