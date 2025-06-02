Летняя жара. О погоде в Алтайском крае 2 июня

Днем воздух прогреется до +30 градусов

02 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Лето-2024 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что день пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, без порывов.