Летняя жара. О погоде в Алтайском крае 23 августа

В утренние часы местами туман

23 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 23 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.