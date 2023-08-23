Летняя жара. О погоде в Алтайском крае 23 августа
В утренние часы местами туман
23 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 23 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
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