"Лев протянул ко мне руки". Директор барнаульского зоопарка о старых и новых животных

Сергей Писарев рассказал, до чего дожился зоопарк в свои 13 лет

10 августа 2023, 09:45, ИА Амител

Многим людям кажется, что зоопарк – это тюрьма для животных. Но человек, который основал в Барнауле первый и пока единственный зоопарк, уверен: именно здесь удается сохранить многие виды братьев наших меньших. Этот человек – Сергей Писарев. В преддверии 13-го дня рождения "Лесной сказки" он стал гостем "Переговорки" на amic.ru. Точнее, это "Переговорка" пришла к нему в гости. А теперь мы расскажем и покажем, как животные любят Писарева, во сколько обходится их содержание, как поживает зебра Вася и почему тут почти не пахнет.

Кто в "Переговорке"



Сергей Писарев родился 8 марта 1958 года в Змеиногорске в семье инженеров-геологов. Служил в армии. Окончил Горно-Алтайский педагогический институт. С 1988 года работал в барнаульской школе № 105 учителем географии. С 1991 года – замдиректора школы по воспитательной работе. В 1995 году победил в конкурсе "Учитель года 1995" и получил знак "Отличник народного просвещения". В 1996 году назначен директором школы № 105. С 2000 по 2001 год – заведующий организационно-контрольным отделом администрации Октябрьского района Барнаула. С ноября 2001 года по май 2006 года – замглавы администрации Индустриального района по социальным вопросам. С мая 2006 года и по сей день руководит парком развлечений и отдыха "Лесная сказка", на базе которого он создал Барнаульский зоопарк. Депутат парламента Алтайского края с 2011 года. 00:57 Как все начиналось? Оказывается, еще с детства, когда маленький Сережа держал и кроликов, и коз, и попугаев, и много кого еще. Первыми же обитателями тогда еще зооуголка были лиса, волк и верблюд. Кстати, кое-кто живет в зоопарке еще с его основания.

02:25 На самом деле, у зоопарка сразу два дня рождения с разницей в несколько лет. Один из них – в день рождения мамы Сергея Викторовича, которой он и посвятил зоопарк.

04:07 Откуда в зоопарке берутся новые животные (их покупают или дарят?).

05:03 За что в зоопарке "припахали" животных-долгожителей и кого там называют безответственными родителями.

06:23 "Он протянул ко мне руки". История о том, как девушка купила в Санкт-Петербурге на птичьем рынке львенка, и потом пыталась продать его в наш зоопарк за 200 тысяч рублей, но в итоге привезла бесплатно, потому что уже не могла с ним справиться.

07:41 Лайфхак от Сергея Писарева о том, как приручить животных в зоопарке.

09:26 "За время жизни на Земле человека по нашей вине вымерло 800 видов животных". О том, что зоопарк – это не тюрьма, а место для сохранения редких животных.

11:25 "Некоторые зарплаты получают меньше". Сколько стоит содержать животных?

13:46 За что лебедь Жора на целый месяц обиделся на директора зоопарка.

16:27 О том, почему люди должны все-таки бояться животных в зоопарке и каких людей опасается сам Писарев.

18:00 Многие до сих пор пытаются кормить животных, причем несвежими продуктами. Некоторые после этого умирают.

21:15 "Мужики, очень хочу зебру". История о появлении в зоопарке Василия за 1 млн рублей.

24:42 Почему в зоопарке не пахнет, как во многих других.

25:50 Чем очень недоволен Писарев. И какие новые животные скоро появятся в зоопарке.