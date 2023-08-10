"Лев протянул ко мне руки". Директор барнаульского зоопарка о старых и новых животных
Сергей Писарев рассказал, до чего дожился зоопарк в свои 13 лет
10 августа 2023, 09:45, ИА Амител
Многим людям кажется, что зоопарк – это тюрьма для животных. Но человек, который основал в Барнауле первый и пока единственный зоопарк, уверен: именно здесь удается сохранить многие виды братьев наших меньших. Этот человек – Сергей Писарев. В преддверии 13-го дня рождения "Лесной сказки" он стал гостем "Переговорки" на amic.ru. Точнее, это "Переговорка" пришла к нему в гости. А теперь мы расскажем и покажем, как животные любят Писарева, во сколько обходится их содержание, как поживает зебра Вася и почему тут почти не пахнет.
Кто в "Переговорке"
Сергей Писарев родился 8 марта 1958 года в Змеиногорске в семье инженеров-геологов. Служил в армии. Окончил Горно-Алтайский педагогический институт. С 1988 года работал в барнаульской школе № 105 учителем географии. С 1991 года – замдиректора школы по воспитательной работе. В 1995 году победил в конкурсе "Учитель года 1995" и получил знак "Отличник народного просвещения". В 1996 году назначен директором школы № 105. С 2000 по 2001 год – заведующий организационно-контрольным отделом администрации Октябрьского района Барнаула. С ноября 2001 года по май 2006 года – замглавы администрации Индустриального района по социальным вопросам. С мая 2006 года и по сей день руководит парком развлечений и отдыха "Лесная сказка", на базе которого он создал Барнаульский зоопарк. Депутат парламента Алтайского края с 2011 года. 00:57 Как все начиналось? Оказывается, еще с детства, когда маленький Сережа держал и кроликов, и коз, и попугаев, и много кого еще. Первыми же обитателями тогда еще зооуголка были лиса, волк и верблюд. Кстати, кое-кто живет в зоопарке еще с его основания.
02:25 На самом деле, у зоопарка сразу два дня рождения с разницей в несколько лет. Один из них – в день рождения мамы Сергея Викторовича, которой он и посвятил зоопарк.
04:07 Откуда в зоопарке берутся новые животные (их покупают или дарят?).
05:03 За что в зоопарке "припахали" животных-долгожителей и кого там называют безответственными родителями.
06:23 "Он протянул ко мне руки". История о том, как девушка купила в Санкт-Петербурге на птичьем рынке львенка, и потом пыталась продать его в наш зоопарк за 200 тысяч рублей, но в итоге привезла бесплатно, потому что уже не могла с ним справиться.
07:41 Лайфхак от Сергея Писарева о том, как приручить животных в зоопарке.
09:26 "За время жизни на Земле человека по нашей вине вымерло 800 видов животных". О том, что зоопарк – это не тюрьма, а место для сохранения редких животных.
11:25 "Некоторые зарплаты получают меньше". Сколько стоит содержать животных?
13:46 За что лебедь Жора на целый месяц обиделся на директора зоопарка.
16:27 О том, почему люди должны все-таки бояться животных в зоопарке и каких людей опасается сам Писарев.
18:00 Многие до сих пор пытаются кормить животных, причем несвежими продуктами. Некоторые после этого умирают.
21:15 "Мужики, очень хочу зебру". История о появлении в зоопарке Василия за 1 млн рублей.
24:42 Почему в зоопарке не пахнет, как во многих других.
25:50 Чем очень недоволен Писарев. И какие новые животные скоро появятся в зоопарке.
09:58:19 10-08-2023
Так, как Писарев держит котёнка, кошек держать на руках нельзя- во-первых, когда лапы задние ни на что не опираются, животное ощущает дискомфорт и стресс, а повышенная нагрузка на плечи может травмировать. Кошку держат правильно, опирая задние лапы на ладонь, а пятерню второй раки размещают на груди животного. Это я не в плане критики, а в плане чтобы знали и умели.
14:04:53 10-08-2023
Гость (09:58:19 10-08-2023) Так, как Писарев держит котёнка, кошек держать на руках нель... Так много в крае "икспердов" в разных областях, а он все равно в глубокой ж.пе!
14:38:20 10-08-2023
Гость (14:04:53 10-08-2023) Так много в крае "икспердов" в разных областях, а он все ра... Алёша, залогинься!
10:09:48 10-08-2023
Товарищи, с каких пор у львов появились руки???)))))) Писарев, Минздрав предупреждает: злоупотребление психоактивными веществами опасно для здоровья!
11:00:04 10-08-2023
У нас самый чистый и уютный зоопарк! Было бы здорово, как в Красноярском завести жирафиков)))
13:53:21 10-08-2023
Жаль животных, мучаются в неволе.... Отпустите их в лес!!!
14:40:22 10-08-2023
Гость (13:53:21 10-08-2023) Жаль животных, мучаются в неволе.... Отпустите их в лес!!!... Ага, начать желательно со львов и тигров...
14:59:37 10-08-2023
Гость (13:53:21 10-08-2023) Жаль животных, мучаются в неволе.... Отпустите их в лес!!!... вы совсем? Животное, рожденное в зоопарке, на воле не выживет
15:32:19 10-08-2023
Гость (13:53:21 10-08-2023) Жаль животных, мучаются в неволе.... Отпустите их в лес!!!... Да-да! В лес! Еще собак всех собрать. И вас туда же в лес! И обратно не пускать.
20:51:06 10-08-2023
Гость (14:59:37 10-08-2023) вы совсем? Животное, рожденное в зоопарке, на воле не выжив... У писаревских руки есть! Не пропадут.
16:42:22 15-08-2023
Комментарии оказались даже интересней чем сама новость, тоже интересная)