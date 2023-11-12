Лев сбежал из цирка в итальянском городе и пугал людей на улицах
Мэрия призывала граждан не выходить на улицу, но некоторые вышли, вооружившись ружьями
12 ноября 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Крупный лев прошлым вечером сбежал из цирка в городе Ладисполи под Римом. Об этом сообщает il Messaggero.
После побега зверь разгуливал по улицам города и пугал местных жителей. Власти призывали людей оставаться дома, но некоторые не просто специально вышли, а еще и прихватили с собой ружья.
Радикальные методы борьбы с хищником не потребовались. Специалисты накачали льва снотворным и отправили его назад в цирк, откуда он сбежал.
За время своей прогулки лев набедокурить или покалечить кого-то не успел.
23:02:06 12-11-2023
Не дали пошалить зверю.