Лев сбежал из цирка в итальянском городе и пугал людей на улицах

Мэрия призывала граждан не выходить на улицу, но некоторые вышли, вооружившись ружьями

12 ноября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Крупный лев прошлым вечером сбежал из цирка в городе Ладисполи под Римом. Об этом сообщает il Messaggero.

После побега зверь разгуливал по улицам города и пугал местных жителей. Власти призывали людей оставаться дома, но некоторые не просто специально вышли, а еще и прихватили с собой ружья.

Радикальные методы борьбы с хищником не потребовались. Специалисты накачали льва снотворным и отправили его назад в цирк, откуда он сбежал.

За время своей прогулки лев набедокурить или покалечить кого-то не успел.