Lexus при ДТП отбросило на пешехода в Барнауле

Пострадавшую женщину госпитализировали

19 декабря 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей в Барнауле, сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось утром 19 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова.

Предварительно установили, что 36-летняя женщина ехала на Lexus RX 200 по Ленина, но на перекрестке при повороте на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу и столкнулась со встречной Honda Accord.

От удара Lexus откинуло на тротуар, где авто сбило 46-летнюю женщину и врезалось в дом. Пострадавшую госпитализировали.