Льготников в России освободят от одной обязательной выплаты

Распоряжение правительства устранило эту несправедливость

16 июня 2024, 09:23, ИА Амител

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Со следующего месяца несколько категорий россиян будут платить меньше за коммунальные услуги, так как их освободят от банковских комиссий, напомнил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев.

Он рассказал, что в апреле было принято распоряжение правительства, согласно которому от комиссионных вознаграждений освобождаются пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане старше 18 лет, живущие в многодетных семьях, и члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.

До сентября 2020 года взносы за комиссию банкам за прием платежей входили в тарифы поставщиков услуг. С 2020 года поставщики самостоятельно заключают договор с финансовыми организациями, за что и идет комиссия. Обычно ее размер не превышает 3% от суммы платежа.

"То есть сама льгота на оплату ЖКХ не распространяется автоматически на оплату услуг ЖКХ без комиссии", – цитирует эксперта агентство "Прайм".

Моисеев также подчеркнул, что распоряжение правительства устранило эту несправедливость.