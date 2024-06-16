Льготников в России освободят от одной обязательной выплаты
Распоряжение правительства устранило эту несправедливость
16 июня 2024, 09:23, ИА Амител
Со следующего месяца несколько категорий россиян будут платить меньше за коммунальные услуги, так как их освободят от банковских комиссий, напомнил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев.
Он рассказал, что в апреле было принято распоряжение правительства, согласно которому от комиссионных вознаграждений освобождаются пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане старше 18 лет, живущие в многодетных семьях, и члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.
До сентября 2020 года взносы за комиссию банкам за прием платежей входили в тарифы поставщиков услуг. С 2020 года поставщики самостоятельно заключают договор с финансовыми организациями, за что и идет комиссия. Обычно ее размер не превышает 3% от суммы платежа.
"То есть сама льгота на оплату ЖКХ не распространяется автоматически на оплату услуг ЖКХ без комиссии", – цитирует эксперта агентство "Прайм".
Моисеев также подчеркнул, что распоряжение правительства устранило эту несправедливость.
11:39:23 16-06-2024
Отлично!
13:28:14 16-06-2024
Приходит песионер Иванов в банк подаёт оператору квитанцию и удостоверение пенсионное, а имя отчество в квитанции и в удостоверении не совпадают т.к. собственник/наниматель его молодая жена Иванова - ему "от ворот поворот".
Какой алгоритм получения льготы?: надо ещё паспорт с пропиской предъявить и вдобавок свидетельства о рождении не совершеннолетних, а затем оператор поделит общую сумму на всех плательщиков и только с доли платежа льготника не удержит %?
13:54:40 17-06-2024
я плачу не за свою кв со своей карты, онлайн. собственник один и не я (у собственника и карты-то нет). комиссия будет?