Льготные проездные в Барнауле распространят и на тех, кто учится дома
Совместное решение приняли Виктор Томенко и Вячеслав Франк
07 июля 2023, 14:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что льготный проездной для школьников будет действовать и для тех, кто находится на надомном обучении. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в мэрию Барнаула поступили сообщения от родителей, рассказавших, что надомники тратят на проезд около 1300 рублей в месяц, в то время как проездной стоит 450 рублей.
"Считаю, что тут не должно быть разделения в зависимости от того, какая форма обучения у ребенка. Мы обсудили этот вопрос с главой города Вячеславом Франком. Было принято решение распространить льготу и на школьников, которые учатся дома. Проездные можно будет покупать уже с 15 августа", – написал Томенко.
Он отметил, что аналогичные меры предложено рассмотреть и главам других муниципалитетов.
16:47:20 07-07-2023
Как школьник может тратить 1300 руб., если в школу он не ходит, а сидит дома и учится! Что за бред?
01:25:17 09-07-2023
Игорь (16:47:20 07-07-2023) Как школьник может тратить 1300 руб., если в школу он не ход... а в музыкалку, художку, на английский, самбо и в бассейн дети уже не ездят, да? им домой приносят татами и бассейн 50-метровый?