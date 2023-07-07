Льготные проездные в Барнауле распространят и на тех, кто учится дома

Совместное решение приняли Виктор Томенко и Вячеслав Франк

07 июля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что льготный проездной для школьников будет действовать и для тех, кто находится на надомном обучении. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в мэрию Барнаула поступили сообщения от родителей, рассказавших, что надомники тратят на проезд около 1300 рублей в месяц, в то время как проездной стоит 450 рублей.

"Считаю, что тут не должно быть разделения в зависимости от того, какая форма обучения у ребенка. Мы обсудили этот вопрос с главой города Вячеславом Франком. Было принято решение распространить льготу и на школьников, которые учатся дома. Проездные можно будет покупать уже с 15 августа", – написал Томенко.

Он отметил, что аналогичные меры предложено рассмотреть и главам других муниципалитетов.

