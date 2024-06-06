Льготу на транспортный налог для многодетных семей и ветеранов СВО расширят на Алтае

Сейчас льготой пользуются около 21,5 тыс. многодетных семей и ветеранов

06 июня 2024, 17:47, ИА Амител

Автомобили на дороге / Фото: пресс-служба АКЗС

В Алтайском крае расширят льготу на транспортный налог для многодетных семей и ветеранов специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе краевого парламента.

Сегодня от уплаты налога на транспорт мощностью до 100 л.с. освобождены пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней, дети под опекой. В настоящее время льготой пользуются около 21,5 тыс. многодетных семей и ветеранов.

С 2025 года льготу планируется распространить на авто мощностью до 150 л.с. Законопроект рассмотрели только в первом чтении. Ранее министр финансов края Данил Ситников объяснял, что введение льготы повлечет за собой выпадающие доходы порядка 58 млн рублей. Окончательное принятие закона перенесли на вторую половину года.

Депутат от КПРФ Людмила Клюшникова отметила, что фракция поддержит поправки, но в будущем продолжит настаивать на том, чтобы льготы распространили на авто мощностью до 200 л.с., а лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов напомнил, что с аналогичным предложением они выступали еще несколько лет назад.