Льготу на транспортный налог для многодетных семей и ветеранов СВО расширят на Алтае
Сейчас льготой пользуются около 21,5 тыс. многодетных семей и ветеранов
06 июня 2024, 17:47, ИА Амител
В Алтайском крае расширят льготу на транспортный налог для многодетных семей и ветеранов специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе краевого парламента.
Сегодня от уплаты налога на транспорт мощностью до 100 л.с. освобождены пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней, дети под опекой. В настоящее время льготой пользуются около 21,5 тыс. многодетных семей и ветеранов.
С 2025 года льготу планируется распространить на авто мощностью до 150 л.с. Законопроект рассмотрели только в первом чтении. Ранее министр финансов края Данил Ситников объяснял, что введение льготы повлечет за собой выпадающие доходы порядка 58 млн рублей. Окончательное принятие закона перенесли на вторую половину года.
Депутат от КПРФ Людмила Клюшникова отметила, что фракция поддержит поправки, но в будущем продолжит настаивать на том, чтобы льготы распространили на авто мощностью до 200 л.с., а лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов напомнил, что с аналогичным предложением они выступали еще несколько лет назад.
19:04:34 06-06-2024
Так транспортный налог же включили в акцииииииз
А ... Про что я говорю
09:25:41 07-06-2024
Гость (19:04:34 06-06-2024) Так транспортный налог же включили в акциииииизА ... Про... А депутаты про это "забыли" или забИли...
21:12:38 06-06-2024
И за бесплатный проезд ветеранов ВОВ в общественном транспорте
06:38:21 07-06-2024
Вот и поделили на касты.
10:44:05 07-06-2024
Такую хрень сочиняют, что без адвокатов высокой руки никогда не разберешься. Одним словом - "дьявольщина". У Бога, простые и четкие законы.