Льготы, лизинг и бонусы. Какие возможности для открытия бизнеса дает Россельхозбанк?

И какие новые программы запустил РСХБ

20 декабря 2024, 18:40, ИА Амител erid: 2W5zFJDN6MW

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Перед новым годом принято не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. Одним из таких планов может стать создание или расширение крестьянского хозяйства. Открытие расчетно-кассового обслуживания в Россельхозбанке для ведения бизнеса имеет ряд преимуществ, хорошо известных аграриям Алтая. Подробнее об этом рассказал заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Юрий Ревединский.

– Юрий Григорьевич, какие возможности для ведения сельского хозяйства предлагает аграрный банк?

– Россельхозбанк – государственный и универсальный банк, поэтому и подходит комплексно к решению всех вопросов. Фермерам по-прежнему доступны льготные программы кредитования, выгодные условия приумножения временно свободных денежных средств, удобные сервисы дистанционного банковского обслуживания, интернет- и мобильного банка, простое подключение эквайринга и онлайн-оплаты на маркетплейсах экосистемы "Свое", бесплатное открытие счета и выгодные условия для среднего, малого и микробизнеса. А также бонусы от экосистемы для роста продаж на крупнейшем маркетплейсе АПК, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг десятки бесплатных сервисов для сельхозпроизводителей и не только. Банк расширяет свое присутствие в других смежных сферах, таких как общественное питание, туристическое обслуживание и торговля.

– Какие новые программы и сервисы банк запустил в этом году?

– Продолжаем развивать экосистему Россельхозбанка "Свое", расширяем возможности расчетно-кассового обслуживания эквайрингом с использованием SoftPOS-терминала ("СофтПОС") в смартфоне. Теперь для оплаты покупателю достаточно приложить карту к смартфону кассира или отсканировать на нем QR-код. Активно в этом году совершенствовали внутрибанковские цифровые продукты, что позволяло лучше контролировать и ускорять многие процессы.

– Как начинающему фермеру открыть в РСХБ расчетный счет?

– Эта система давно отлажена. Открыть расчетный счет в РСХБ может не только начинающий, но и опытный фермер в офисах или онлайн (потребуется оформить заявку через сайт банка). В первом случае вы приходите в ближайший офис Россельхозбанка в своем регионе. Во втором – заполняете простую форму на сайте, где указываете телефон, регион, ИНН и жмете кнопку "Отправить". Представитель банка оперативно свяжется с вами. Вам расскажут условия и необходимый пакет документов, который потребуется лично принести в банк.

– Сколько времени занимает открытие счета?

– Через пять минут после того, как вы оставите заявку на сайте или в офисе РСХБ, получите реквизиты и можно проводить зачисление средств на счет. Весь процесс открытия счета занимает до трех рабочих дней. С полным списком документов для открытия расчетного счета можно ознакомиться на сайте rshb.ru. Там же размещены ответы на часто задаваемые вопросы. Подробную консультацию о линейке тарифов РКО можно получить по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и в офисах Россельхозбанка.

Пользуясь случаем, поздравляю всех сегодняшних и потенциальных новых клиентов РСХБ с наступающим новым аграрным годом, и желаю нужной погоды, высоких достижений, отличной цены на продукцию, дальнейшего развития и благоустройства сельских территорий, опоры на свои силы и возможности Россельхозбанка. С новым годом, и пусть ваши планы реализуются!

Беседовала Любовь Некрасова

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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