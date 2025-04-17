"Лицей" от "Ростелекома" помогает алтайским школьникам подготовиться к "Диктанту Победы"

Восьмиклассники из Барнаула успешно прошли пробное тестирование

17 апреля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHsxZu2

Тренировочное тестирование школьников / Фото: "Ростелеком"

Сотрудники алтайского филиала "Ростелекома" провели пробный диктант для восьмиклассников гимназии № 69 имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Занятие проходило на цифровой образовательной платформе оператора – "Лицей", где специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне открыт тематический раздел, посвященный "Диктанту Победы".

Для подготовки участников акции на платформе размещены видеоматериалы, созданные при поддержке Российского военно-исторического общества, а также пробные тесты по ключевым событиям Второй мировой войны. Чтобы начать обучение, достаточно зайти на сайт "Лицей" или "Диктант Победы" и нажать на соответствующий баннер в правом верхнем углу.

"Лицей" – очень удобная для самообучения образовательная площадка, хорошо зарекомендовавшая себя среди школьников и родителей. Мы рассказали, как ею пользоваться, показали структуру раздела "Диктант Победы", после чего студенты прошли тест из 25 вопросов", – говорит ведущий специалист и волонтер образовательных проектов алтайского "Ростелекома" Полина Азмеева.И уточняет, на выполнение заданий у ребят ушло около 30 минут, и большинство успешно справились.

Тренировочное тестирование школьников / Фото: "Ростелеком"

Организатором "Диктанта Победы" выступает "Единая Россия". В Алтайском крае зарегистрировано 340 официальных площадок для проведения акции.

"Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают подготовиться к "Диктанту Победы". Платформа "Ростелеком. Лицей" расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом", – комментирует руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федпартийного проекта "Историческая память" Александр Сидякин.

По его словам, платформа не только помогает в подготовке, но и способствует расширению знаний об истории, особенно среди молодежи.

"Диктант Победы" пройдет 25 апреля 2025 года одновременно в России и более чем 80 странах мира. Принять участие в патриотической акции может любой желающий. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с ключевыми событиями ВОВ. Победители, планирующие поступление в вузы, могут получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

ПАО "Ростелеком"

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