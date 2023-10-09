НОВОСТИПроисшествия

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт

Сейчас рок-музыкант проходит курс реабилитации — ожидается, что он продлится до середины декабря

09 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Сердечный приступ у артиста произошел в прошлом месяце. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации – ожидается, что он продлится до середины декабря. По этой причине группа переносит концерты на начало 2024 года – в конце октября они должны были оправиться в тур, в том числе и в Тель-Авив.

Информацию о болезни Шевчука подтвердил и его знакомый в беседе со StarHit. Сейчас певец находится дома, но он постоянно на связи с врачами.

Происшествия Знаменитости

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

19:21:48 09-10-2023

Здоровья, дядь Юра!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:07 10-10-2023

Переживает за усраину.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:27:14 10-10-2023

Настоящий поэт. Стихотворец(без иронии). Выздоравлния ему.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:10 10-10-2023

Да неужели, поддержка нациков так повлияла ? Испереживался, убогий. Каждый кто поддерживает бандеровцев должен быть за это в ответе и эта жирная крыса не исключение

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров