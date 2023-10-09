Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт

Сейчас рок-музыкант проходит курс реабилитации — ожидается, что он продлится до середины декабря

09 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Сердечный приступ у артиста произошел в прошлом месяце. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации – ожидается, что он продлится до середины декабря. По этой причине группа переносит концерты на начало 2024 года – в конце октября они должны были оправиться в тур, в том числе и в Тель-Авив.

Информацию о болезни Шевчука подтвердил и его знакомый в беседе со StarHit. Сейчас певец находится дома, но он постоянно на связи с врачами.