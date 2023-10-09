Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Сейчас рок-музыкант проходит курс реабилитации — ожидается, что он продлится до середины декабря
09 октября 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Сердечный приступ у артиста произошел в прошлом месяце. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации – ожидается, что он продлится до середины декабря. По этой причине группа переносит концерты на начало 2024 года – в конце октября они должны были оправиться в тур, в том числе и в Тель-Авив.
Информацию о болезни Шевчука подтвердил и его знакомый в беседе со StarHit. Сейчас певец находится дома, но он постоянно на связи с врачами.
19:21:48 09-10-2023
Здоровья, дядь Юра!
00:58:07 10-10-2023
Переживает за усраину.
03:27:14 10-10-2023
Настоящий поэт. Стихотворец(без иронии). Выздоравлния ему.
09:44:10 10-10-2023
Да неужели, поддержка нациков так повлияла ? Испереживался, убогий. Каждый кто поддерживает бандеровцев должен быть за это в ответе и эта жирная крыса не исключение