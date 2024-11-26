Ликвидацию крупной коммунальной аварии в Барнауле контролируют власти

Водоснабжение полностью восстановили в нескольких больницах города

26 ноября 2024, 17:38, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии в Барнауле / Фото: t.me/rvk_brn

Администрация города и правительство Алтайского края поставили на особый контроль ситуацию с коммунальной аварией на Павловском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Заместитель председателя правительства края Александр Климин, глава города Барнаула Вячеслав Франк, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев приняли участие в оперативном совещании в администрации Барнаула по вопросу введения режима повышенной готовности в зоне ограничения водоснабжения", – подчеркнули в ведомстве.

По данным "Росводоканала", специалисты оперативно устранили повреждение на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Также началось заполнение системы водоснабжения.

В зону аварии попали семь медицинских учреждений. Сейчас водоснабжение полностью восстановили в городской поликлинике № 3, Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, родильном доме № 2 и в городской больнице № 8.

В структурных подразделениях городской больницы № 3 по ул. Бехтерева, 26, и городской больницы № 5 по ул. Кулагина, 10, организовали подвоз воды. Резервный запас в учреждениях есть.

О низком напоре подачи воды сообщили в Консультативно-диагностическом центре. По этому поводу уже приняли необходимые меры. Медучреждения работают в плановом режиме.