Ликвидировать крупную коммунальную аварию в Барнауле будут до утра 27 ноября

Вода появится в домах барнаульцев в течение суток

26 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Коммунальная авария в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Коммунальную аварию на Павловском тракте в Барнауле будут устранять до 06:00 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 миллиметров). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.

Список адресов, где на момент аварии отсутствует водоснабжение, будет доступен позже.

Напомним, коммунальная авария произошла на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды.

В то же время читатели amic.ru сообщают, что воды нет "почти во всем центре".

На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Также дежурят дорожные службы.