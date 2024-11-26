Ликвидировать крупную коммунальную аварию в Барнауле будут до утра 27 ноября
Вода появится в домах барнаульцев в течение суток
26 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Коммунальную аварию на Павловском тракте в Барнауле будут устранять до 06:00 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
"В котловане необходимо откачать воду и устранить неисправность задвижки. Там большой водовод (800 миллиметров). То есть частично, видимо, где-то будет вода, где-то – нет. Возможно, это связано с понижением давления", – прокомментировали в водоканале.
Список адресов, где на момент аварии отсутствует водоснабжение, будет доступен позже.
Напомним, коммунальная авария произошла на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды.
В то же время читатели amic.ru сообщают, что воды нет "почти во всем центре".
На месте работают специалисты "Росводоканала" и "СоюзДонСтроя", а также представители районной администрации, УГОЧС и комитета по энергоресурсам и газификации. Также дежурят дорожные службы.
12:26:52 26-11-2024
Как в той песни за аварией, идет авария.
12:30:57 26-11-2024
В тг-канале Росводоканал Барнаул уже есть список адресов
12:48:58 26-11-2024
то есть ещё ограждение не убрали, а новый водовод уже неисправен?
12:51:52 26-11-2024
И союздонстрой и водоканал принадлежат московским хозяевам жизни! Вот и делайте выводы, кто накосячил так громко!