Лимит на покупки в рассрочку могут ввести в России с 2026 года

Предельная сумма составит 50 тысяч рублей

31 мая 2025, 09:05, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Законопроект о регулировании рассрочек подготовили ко второму чтению. Согласно новым параметрам, предельная сумма покупок по такой системе составит 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о лимите для суммы покупок через BNPL-сервисы (buy now, pay later – "покупай сейчас, плати потом"), которые развивают крупные банки и маркетплейсы. Предыдущая версия предусматривала ограничения до 15 тысяч рублей.

В случае принятия нововведения могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года.

Документ предусматривает поэтапное вступление норм в силу:

с 1 декабря 2025 года – общие требования и правила договоров;

с 1 апреля 2026 года – лимит в 50 тысяч и работа с бюро кредитных историй (БКИ);

с 2027 года – обязательная отчетность в Центробанк и сокращение до четырех месяцев максимального срока рассрочки.

Представители ЦБ считают, что новые правила снизят долговую нагрузку на потребителей и сделают рынок более прозрачным.