Лимит на покупки в рассрочку могут ввести в России с 2026 года
Предельная сумма составит 50 тысяч рублей
31 мая 2025, 09:05, ИА Амител
Законопроект о регулировании рассрочек подготовили ко второму чтению. Согласно новым параметрам, предельная сумма покупок по такой системе составит 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.
Речь идет о лимите для суммы покупок через BNPL-сервисы (buy now, pay later – "покупай сейчас, плати потом"), которые развивают крупные банки и маркетплейсы. Предыдущая версия предусматривала ограничения до 15 тысяч рублей.
В случае принятия нововведения могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года.
Документ предусматривает поэтапное вступление норм в силу:
- с 1 декабря 2025 года – общие требования и правила договоров;
- с 1 апреля 2026 года – лимит в 50 тысяч и работа с бюро кредитных историй (БКИ);
- с 2027 года – обязательная отчетность в Центробанк и сокращение до четырех месяцев максимального срока рассрочки.
Представители ЦБ считают, что новые правила снизят долговую нагрузку на потребителей и сделают рынок более прозрачным.
Комментарии 0