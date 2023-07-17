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Лимит переводов самому себе могут повысить до 30 миллионов в месяц

Сейчас россияне могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через СБП

17 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Власти России хотят повысить лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, пишут "Известия".

Отмечается, что в случае принятия инициативы банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу между своими счетами в пределах этой суммы.

При этом ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн рублей, отмечает издание.

Сейчас люди могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей.

деньги банки

Комментарии 10

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Гость

10:59:35 17-07-2023

Ну вот ,а то говорят о народе не думают. А вот пожалуйста можно будет по тридцать лямов переводить, ну красота же.

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Гость

13:00:09 17-07-2023

Гость (10:59:35 17-07-2023) Ну вот ,а то говорят о народе не думают. А вот пожалуйста мо... А остальные, свыше 30, как? Придется по-старинке, в коробках из-под ксероксов...

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Гость

13:10:48 17-07-2023

Гость (13:00:09 17-07-2023) А остальные, свыше 30, как? Придется по-старинке, в коробка... Не, из-под холодильников)

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Гость

16:01:03 17-07-2023

Коробки из-под холодильников кантовать неудобно. Да и спины беречь надо. Поэтому лучше 100 рейсов с 10-15-килограммовой коробкой сделать, чем тонну за раз ворочать.

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Гость

12:01:03 17-07-2023

Нас, видимо, ожидает небывалый рост доходов...

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Гость

12:11:31 17-07-2023

ну ваще... душат!

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Гость

13:14:28 17-07-2023

Ну и хорошо. а то мне нужно 101 тыщу кинуть)))

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Гость

15:04:56 17-07-2023

Гость (12:01:03 17-07-2023) Нас, видимо, ожидает небывалый рост доходов...... а нас?!

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Гость

20:50:58 17-07-2023

Гость (15:04:56 17-07-2023) а нас?!... если вы россиянин, то и вас)))

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Гость

09:45:44 18-07-2023

Гость (20:50:58 17-07-2023) если вы россиянин, то и вас)))... А когда, не подскажете?)))

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