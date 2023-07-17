Лимит переводов самому себе могут повысить до 30 миллионов в месяц
Сейчас россияне могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через СБП
17 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Власти России хотят повысить лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, пишут "Известия".
Отмечается, что в случае принятия инициативы банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу между своими счетами в пределах этой суммы.
При этом ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн рублей, отмечает издание.
Сейчас люди могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей.
10:59:35 17-07-2023
Ну вот ,а то говорят о народе не думают. А вот пожалуйста можно будет по тридцать лямов переводить, ну красота же.
13:00:09 17-07-2023
Гость (10:59:35 17-07-2023) Ну вот ,а то говорят о народе не думают. А вот пожалуйста мо... А остальные, свыше 30, как? Придется по-старинке, в коробках из-под ксероксов...
13:10:48 17-07-2023
Гость (13:00:09 17-07-2023) А остальные, свыше 30, как? Придется по-старинке, в коробка... Не, из-под холодильников)
16:01:03 17-07-2023
Коробки из-под холодильников кантовать неудобно. Да и спины беречь надо. Поэтому лучше 100 рейсов с 10-15-килограммовой коробкой сделать, чем тонну за раз ворочать.
12:01:03 17-07-2023
Нас, видимо, ожидает небывалый рост доходов...
12:11:31 17-07-2023
ну ваще... душат!
13:14:28 17-07-2023
Ну и хорошо. а то мне нужно 101 тыщу кинуть)))
15:04:56 17-07-2023
Гость (12:01:03 17-07-2023) Нас, видимо, ожидает небывалый рост доходов...... а нас?!
20:50:58 17-07-2023
Гость (15:04:56 17-07-2023) а нас?!... если вы россиянин, то и вас)))
09:45:44 18-07-2023
Гость (20:50:58 17-07-2023) если вы россиянин, то и вас)))... А когда, не подскажете?)))