Лимит переводов самому себе могут повысить до 30 миллионов в месяц

Сейчас россияне могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через СБП

17 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти России хотят повысить лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, пишут "Известия".

Отмечается, что в случае принятия инициативы банки не смогут ограничивать размер или число операций по переводу между своими счетами в пределах этой суммы.

При этом ранее предполагалось установить порог на уровне 1,4 млн рублей, отмечает издание.

Сейчас люди могут перечислять без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц через систему быстрых платежей.