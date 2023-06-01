Лионель Месси покидает "Пари Сен-Жермен"

Месси должен попрощаться с болельщиками ПСЖ в матче последнего тура чемпионата Франции, который пройдёт в субботу, 3 июня

01 июня 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье заявил, что Лионель Месси покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает "РГ".

Месси должен попрощаться с болельщиками ПСЖ в матче последнего тура чемпионата Франции, который пройдёт в субботу, 3 июня, – соперниками парижской команды, лидера текущего турнира, станет "Клермон".

"Для меня было большой честью тренировать лучшего футболиста в истории. В субботу Месси проведёт свой последний поединок на "Парк де Пренс". Надеюсь, его встретят наилучшим образом", – заявил Галтье.

Тренер также отметил, что в первом сезоне Месси пришлось потратить время на адаптацию, однако во втором он стал одним из лидеров команды.

Отметим, что пока неизвестно, в какую команду перейдёт аргентинский игрок. Сам он хочет вернуться в "Барселону", однако СМИ сообщали, что для него есть предложения и от арабских клубов с огромной годовой зарплатой.