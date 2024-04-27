Лишенный прав водитель "Лады" насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте

Полиция проводит проверку

27 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

Лишенный водительских прав мужчина насмерть сбил парня в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 27 апреля в 04:35 на 190-м километре Чуйского тракта.

По данным ведомства, 61-летний водитель "Лады-Гранты" наехал на 23-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости надземного перехода.

От удара парень скончался на месте. Полиция проводит проверку.