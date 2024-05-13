Лишиться квартиры. Эксперт рассказал, кому и как могут навредить банкроты

И что делать, чтобы обезопасить себя

13 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K3Q5J

Олег Меркер / Фото: Business FM Барнаул

За последние восемь лет уже более миллиона россиян стали банкротами. С 2020 года процесс замедлился, но эксперты прогнозируют новый рост желающих прибегнуть к списанию долгов. Тем более сейчас в стране действует упрощенная процедура. Но банкротство одного физлица может стать головной болью для другого. Нередки случаи, когда у гражданина по суду забирают квартиру или машину, бывший собственник которых стал финансово несостоятельным. Как от этого защититься – в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал арбитражный управляющий, владелец компании "Юридическое бюро "Лобби" Олег Меркер.

– В Алтайском крае банкротов становится больше или меньше?

– Количество дел о банкротстве физических лиц в регионе растет: на 170% за первый квартал 2024 года в сравнении с первым кварталом 2023-го. Юридических тоже, но меньшими темпами.

А вот по внесудебным банкротствам Алтайский край впереди планеты всей. Рост по стране составляет 405%, а по краю – 467%. Так что пока тенденция на увеличение банкротств.

– Почему так?

– Думаю, есть несколько причин. Первая – более активное распространение информации об этой процедуре. То есть теперь люди просто знают об этом больше. Вторая – появление возможности внесудебного банкротства. Раньше было много тех, кто не попадал под эту процедуру через суд.

И, конечно, общий невысокий доход населения.

– А кто чаще банкротится в регионе из компаний?

– Чаще всего – индивидуальные предприниматели, что понятно, ведь этой категории бизнеса в регионе больше всего. Но для юрлиц это пока в новинку. И это, скорее, инструмент, который позволяет просто решить текущую проблему и жить дальше.

– Какие есть риски для граждан и компаний при взаимодействии с банкротами?

– Основные риски при взаимодействии с потенциальными банкротами в основном связаны с куплей-продажей имущества, перечислением денежных средств. Все это может быть оспорено в суде, куда подается заявление о признании сделки недействительной и возврате имущества.

Конкурсный управляющий проверяет все сделки проходящего процедуру банкротства за последние годы, иногда даже за последние десять лет.

Риск часто незаметен, но его надо иметь в виду и внимательно проверять контрагентов по своим сделкам.

– А что именно могут оспорить? Покупку квартиры, машины?

– Всего, что подлежит регистрации. Не только квартиры, но и другой недвижимости. Как автомобиля, так и самоходной техники, мотоциклов, катеров. И даже оружие. А также и перечисление денежных средств. Такое бывает не часто, но вполне возможно по юридическим лицам.

Покупатель, сделка которого оспорена, может вернуть деньги. Но это происходит небыстро, иногда процесс занимает несколько лет.

Конечно, способы защититься от этого оспаривания со стороны контрагента есть, но тут уже нужно индивидуально каждую ситуацию оценивать. Прежде всего, можно проверить в картотеке арбитражных дел по фамилии или ИНН. Обязательно зайдите на сайт судебных приставов. Довольно широкая база предоставляется налоговыми органами. Например, сервис "Прозрачный бизнес", где можно посмотреть, что происходит с конкретным ИП или юридическим лицом.

– Скоро вы проведете в Барнауле бесплатный семинар для нотариусов и риелторов "Оспаривание сделок с недвижимостью. Ключи к безопасности в лабиринте банкротства". Почему вы решили организовать такое мероприятие?

– Мы получаем очень много запросов от нотариусов и риелторов по поводу сделок с недвижимостью. Самый частый вопрос: "Как купить у банкрота какое-то имущество и как оформить продажу?" Да, сам банкротящийся не может реализовать свое имущество, но это может сделать управляющий. И надо знать, как провести такую сделку правильно и законно.

Расскажем об инструментах проверки участников сделки купли-продажи для ее гарантированной безопасности. Объясним, как защитить сделку от претензий арбитражного управляющего при оспаривании в суде. Разберем проблемы проведения нотариальных сделок с участием банкрота на стороне продавца.

Наши спикеры – арбитражный управляющий и представители нотариата. Те, кто уже разобрались и активно участвуют в этих процедурах.

Семинар пройдет 5 июня 2024 года с 10 до 13 часов в зале лектория Центра "Мой бизнес" на улице Мало-Тобольской, 19. Вход свободный, участие бесплатное. Чтобы записаться, звоните по номеру 607-432 или пишите на электронную почту info@lawbe.pro.

ООО "Юридическое бюро "Лобби"

Барнаул, переулок Радищева, 2г

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