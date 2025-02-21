Листогиб как точка роста. Как малый бизнес расширил линейку продукции и увеличил прибыль?

Рассказываем на реальном примере

21 февраля 2025, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFJAUAdn

Электрический листогиб / Фото: lasercut.ru

Малый бизнес, работающий с рекламными конструкциями, часто сталкивается с высокими затратами и задержками при заказе комплектующих у сторонних поставщиков. Компания "РекламПро" не была исключением: гнутые элементы приходилось заказывать отдельно, что увеличивало себестоимость и вызывало задержки. Решили купить собственный станок для гибки листового металла. Рассматривали несколько моделей, выбирая между точностью гибки, скоростью работы и надежностью. В итоге остановились на оборудовании от Lasercut: оно соответствовало всем требованиям по качеству, производительности и цене.

Затраты на производство снизились на 30%, а сроки выполнения заказов – вдвое. Это позволило уменьшить стоимость продукции для клиентов в среднем на 15% и сделать предложения "РекламПро" более конкурентоспособными. Также компания запустила три новых вида продукции, включая сложные металлические конструкции.

Как повлияла покупка листогиба на бизнес?

До приобретения оборудования компания "РекламПро" зависела от поставщиков, сроки выполнения заказов постоянно сдвигались, а цена готовых изделий росла. Собственный листогиб решил сразу несколько задач:

снижение себестоимости – больше не нужно платить посредникам;

контроль качества – все этапы производства теперь находятся под полным контролем;

оперативность – выполнение заказов ускорилось, что повысило лояльность клиентов;

расширение ассортимента – возможность изготавливать новые виды конструкций.

Почему "РекламПро" выбрала компанию Lasercut

Этот поставщик зарекомендовал себя надежными решениями для работы с металлом. Помимо широкого ассортимента моделей, компания предлагает комплексную поддержку клиентов: обучение персонала работе на станках, помощь в пусконаладочных работах, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Кроме того, профессиональные менеджеры по продажам помогают подобрать оптимальное оборудование под конкретные задачи бизнеса. Ознакомиться с доступными вариантами можно здесь.

Что изменилось после приобретения листогиба?

Благодаря гибочным станкам в "РекламПро" начали выпускать новые типы рекламных конструкций, в том числе объемные буквы, металлические каркасы для световых коробов, комплексные конструкции. Расширение ассортимента позволило выйти на новые рынки.

Опыт "РекламПро" доказывает: покупка листогибочного станка значительно ускорила рост бизнеса. Выросла и производительность, и количество заказов.

Снижение затрат, ускорение производства и расширение ассортимента укрепили позиции "РекламПро" на рынке. Если ваш бизнес тоже сталкивается с проблемами в обработке металла, стоит обратить внимание на листогибы, представленные в каталоге компании Lasercut.

ООО "Станкопром"

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