Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц

21 марта 2024, 19:01, ИА Амител

Грузовик / Фото: unsplash.com

Литовская сторона прекратила пропуск фур, следующих из Калининградской области через единственный многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" на этом российско-литовском участке границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС России.

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц. Еще 25 фур заняли нейтральную полосу.

В ведомстве подчеркнули, что со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет.

Как отметила глава пресс-службы таможни Калининградской области Оксана Иванова, за минувшие сутки Литва пропустила лишь 28 грузовиков. Свои действия литовские пограничники никак не поясняют.