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Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц

21 марта 2024, 19:01, ИА Амител

Грузовик / Фото: unsplash.com
Грузовик / Фото: unsplash.com

Литовская сторона прекратила пропуск фур, следующих из Калининградской области через единственный многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" на этом российско-литовском участке границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС России.

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц. Еще 25 фур заняли нейтральную полосу.

В ведомстве подчеркнули, что со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет.

Как отметила глава пресс-службы таможни Калининградской области Оксана Иванова, за минувшие сутки Литва пропустила лишь 28 грузовиков. Свои действия литовские пограничники никак не поясняют.

Комментарии 5

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Грыша

20:54:24 21-03-2024

Они хочут неприятностей

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Гость

21:27:49 21-03-2024

Грыша (20:54:24 21-03-2024) Они хочут неприятностей... Диван не продави

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Гость

08:13:36 22-03-2024

Гость (21:27:49 21-03-2024) Диван не продави ... Мозги не пропей...

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Гость

07:40:11 22-03-2024

Интересно может у них что-нибудь взорваться без объяснения причин

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гость

11:46:05 22-03-2024

Это же Литва. Что вы хотели от страны с действующим музеем 50-ти летней советской оккупации?

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