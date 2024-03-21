Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин
Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц
21 марта 2024, 19:01, ИА Амител
Литовская сторона прекратила пропуск фур, следующих из Калининградской области через единственный многосторонний автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" на этом российско-литовском участке границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС России.
Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом пропуска за минувшие сутки с 110 до 140 единиц. Еще 25 фур заняли нейтральную полосу.
В ведомстве подчеркнули, что со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет.
Как отметила глава пресс-службы таможни Калининградской области Оксана Иванова, за минувшие сутки Литва пропустила лишь 28 грузовиков. Свои действия литовские пограничники никак не поясняют.
20:54:24 21-03-2024
Они хочут неприятностей
21:27:49 21-03-2024
Грыша (20:54:24 21-03-2024) Они хочут неприятностей... Диван не продави
08:13:36 22-03-2024
Гость (21:27:49 21-03-2024) Диван не продави ... Мозги не пропей...
07:40:11 22-03-2024
Интересно может у них что-нибудь взорваться без объяснения причин
11:46:05 22-03-2024
Это же Литва. Что вы хотели от страны с действующим музеем 50-ти летней советской оккупации?