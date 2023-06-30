Синоптик рассказала, сколько дней продлятся дожди и когда начнется потепление

30 июня 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди с грозами пройдут на большей части территории Алтайского края 1 июля. В ночь на субботу по восточным районам ожидаются ливни, возможно выпадение града. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду, днем он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В субботу будет довольно прохладно: температура в темное время суток составит +7...+12°С, днем – от +19 до +24°С. С учетом того, что будет дуть северный ветер, по ощущениям будет еще холоднее. Ночь на 2 июля станет самой холодной – столбики термометров опустятся до +5...+10°С. Однако уже днем начнется долгожданное потепление. В крае воздух прогреется до +22...+27°С", – рассказала синоптик.

3 июля станет еще теплее: ночью – от +9 до +14°С, а днем воздух прогреется до +25...+30°С. И в дальнейшем температура продолжит нарастать.