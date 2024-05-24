Ливни, грозы, град и заморозки. Синоптик рассказала, какая погода будет до конца мая
На смену кратковременному потеплению снова придет похолодание с дождями и ночными заморозками
24 мая 2024, 14:43, ИА Амител
Ливни с грозами, град и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. В понедельник, 27 мая, придет еще и похолодание. И такая нестабильная погода, по предварительным данным, сохранится в регионе до конца мая. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"До конца месяца в Алтайском крае будет неустойчивая погода с дождями и грозами. Возможен град. Ночью на выходных столбики термометров покажут от +4 до +12°С, днем – от +19 до +25°С, но уже по северо-западным районам воздух не прогреется выше +10...+17°С. В понедельник, 27 мая, холодный фронт распространится по всей территории: температура понизится, на большей части края пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 17-22 м/с", – рассказала Кобякова.
В ночь на понедельник столбики термометров покажут +5...+10°С, а днем воздух не прогреется выше +12...+18°С.
С 28 по 31 мая также периодически будут идти дожди и тенденция на похолодание сохранится: ночью ожидается от +2 до +9 °С, при прояснении возможны заморозки от 0 до -2°С. Днем столбики термометров покажут от +11 до +18°С, говорит синоптик.
Потепление придет в Алтайский край только к концу следующей недели, 1 июня. В День защиты детей воздух прогреется до +19...+24°С.
15:10:11 24-05-2024
Которые по счету - "казни фараона", за грехи наши?
17:09:20 24-05-2024
Кто еще верит синоптикам? Остались такие? Хорошо устроились..что за работа у них козырная!угодал,не угодал ,пальцем в небо,господа!((
22:14:11 24-05-2024
Гость (17:09:20 24-05-2024) Кто еще верит синоптикам? Остались такие? Хорошо устроились.... УгАдал, простите.
21:45:21 24-05-2024
Опомнились. Я в апреле писал, что май будет холодным. И июнь тоже. И в принципе все лето. Обсмеяли. Минусов нахреначили. Да ладно. Интеллект у потомков ссыльных отсутствует.
07:37:42 26-05-2024
Гость (21:45:21 24-05-2024) Опомнились. Я в апреле писал, что май будет холодным. И июнь... Может вам устроится в гисметео, получше угадывать будете
07:35:46 26-05-2024
Гость (21:45:21 24-05-2024) Опомнились. Я в апреле писал, что май будет холодным. И июнь... А вы чей будете?
06:08:12 31-05-2024
Синоптиками и надо тех, кто победил в битве экстрасенсов, тогда более точнее будут предсказания☺