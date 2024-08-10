Ливни, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 10 августа

Ветер восточный, 4-9 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более

10 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь на стекле / Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни с грозами и градом ожидаются в Алтайском крае 10 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура будет от +19 до +24 градусов, по югу местами до +29 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, по югу местами 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Кратковременный, местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.