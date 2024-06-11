Ливни, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 11 июня

Местами ожидается сильный порывистый ветер

11 июня 2024, 06:00, ИА Амител

Гроза / Фото: pxhere.com/ru/photo/1323288

В Алтайском крае продолжается период дождей. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону 11 июня температура воздуха составит +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25-27 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.