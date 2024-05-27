Ливни и град. О погоде в Алтайском крае 27 мая

Местами ожидается сильный ветер

27 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Ливень / Фото: pxhere.com/ru/photo/1143704

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с сильных осадков. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, при грозах местами ливни, град.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более.

В Барнауле температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.