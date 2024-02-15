Лофт и неоклассика: дизайнеры рассказали о трендах в оформлении кухни
Что популярно в 2024 году
15 февраля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K6Scz
Минималистичные формы, экологичные материалы, лаконичность и удобство: какая она, модная кухня 2024? Эксперты мебельных салонов Lorena* рассказали о наиболее актуальных идеях, которые создают не только стильное и уютное, но и функциональное пространство. Именно их чаще всего выбирают покупатели Lorena для оформления интерьера на своей кухне.
Лофт
Дерзкий и лаконичный стиль продолжает занимать лидирующие позиции. Ансамбль "Индастрал Софт" от Lorena – яркий представитель стилистического направления: гладкие фасады модного цвета ржавчины, имитация металла и камня, врезные ручки, составляющие единое целое с фасадом.
Неоклассика
"Серебро" клиентских предпочтений занимает неоклассика: в салоне стиль представлен ансамблями "Альта" и "Нова". Лаконичная фрезеровка, черненые или медные ручки на фасадах, классическое остекление верхних шкафов. Фоновые неявные цвета: белые, серые и кремовые мебельные сочетания – несомненные фавориты моды.
Вертикальная фрезеровка
Кроме фасадов без ручек, эксперты называют трендом в дизайне кухонной мебели вертикальную фрезеровку. Она представлена в модели "Космо": реечные фасады выступают дополнением к гладким. В кухне также прослеживается тенденция многослойности.
Шкафы-витрины и матовые фасады
Сразу несколько актуальных тенденций поддерживает гарнитур "Мюнхен": матовые белые фасады – идеальный фон для ярких акцентов (древесных поверхностей "Дуб Артизан" с крупным фактурным рисунком), шкафы-витрины с черным стеклом "Дарк Грей" (обретают прозрачность, лишь когда включена внутренняя подсветка), выдвижные фанерные ящики с финишной отделкой в тон столешнице.
Каждая кухня Lorena – авторская работа в популярных стилях. Дизайн-проект, доставка и установка бесплатно.
Компания также производит корпусную мебель для гостиных, спален, прихожих, гардеробных, ванных и постирочных и предлагает подбор мягкой мебели, бытовой техники, элементов декора и оформления помещения в выбранном стиле. Единое пространство – знак хорошего вкуса и уютного дома, в котором хочется жить.
Мебельные салоны Lorena
Адреса в Барнауле:
Павловский тракт, 180, ТВК "Гранд Арена", 2 эт., левое крыло;
Павловский тракт, 251ж, ТЦ "Москва", 2 эт., левое крыло;
пр. Космонавтов, 6г, ТВК "Республика", 2 эт., левое крыло.
Тел.: 8-800-550-47-89
Сайт
*Lorena ("Лорена")
ИП Усачев А. В.Реклама
11:30:13 15-02-2024
Начали ремонт в стиле "хай-тек", продолжили в стиле "пусть-так", закончили в стиле "хрен с ним"
12:26:41 15-02-2024
лофт в спичечных коробках, именуемых студиями, и любом другом жилье, кроме бывших фабрик, смотрится смешно.
16:00:57 15-02-2024
ну кухни от лорены в студию не запихаешь... да и ценник будет сопоставим со стоимостью студии)))
16:37:28 15-02-2024
доставка и установка заложены в стоимость, щаз прям бесплатно