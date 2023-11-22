Логистический центр Wildberries может появиться под Барнаулом

Проект находится на стадии оценки и проработки с Минэкономразвития РФ

22 ноября 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новоалтайске может появиться новый логистический центр Wildberries. Об этом сообщает "Толк".

На данный момент под проект уже выделили 35 гектаров земли, он находится на стадии оценки и проработки с Минэкономразвития.

Выбранное место находится рядом с одним из крупнейших в России железнодорожных узлов. Отмечается, что для реализации проекта рассматривается возможность строительства отдельной железнодорожной ветки, чтобы не нагружать автомобильную сеть. Плечо поставок может охватить территорию от Красноярска до Ирана.

Также сообщается, что строительство логистического центра способно дать Алтайскому краю около девяти тысяч строительных мест. Окончательное решение о строительстве будет принято в течение 2024-2025 годов.