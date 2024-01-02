Лолита прокомментировала слухи об эмиграции после вечеринки Ивлеевой
Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, а также поделилась мыслями о прошедшем
02 января 2024, 19:59, ИА Амител
Певица Лолита Милявская обратилась к своим поклонникам и заявила, что не собирается покидать Россию. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, а также поделилась мыслями о прошедшем. Она отметила, что год оказался для нее удачным и успешным, отдельно выразив благодарность публике за поддержку.
"У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!" – сказала она.В обращении Милявская упомянула и вечеринку Насти Ивлеевой. Певица подчеркнула, что их поступки не являлись намеренным оскорблением. Она добавила, что, несмотря на большое количество критики, она остается себе верна.
Комментируя слухи о возможной эмиграции звезда рассказала, что изначально хотела поехать в Болгарию, чтобы провести время с мамой и дочерью, но в конечном счете осталась в Москве.
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Зачем это нам знать? Померла так померла.