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Лондонская компания, основанная барнаульцем, попала в лидеры масштабного рейтинга

Private.Law Attorneys стала победителем в номинации "Частный капитал"

09 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Переговоры. Бизнес / rawpixel.com на Freepik
Переговоры. Бизнес / rawpixel.com на Freepik

Юридическая компания Private.Law Attorneys ("Прайвет Ло Этенейс") вышла в финал рейтинга "Право-300". Торжественная церемония награждения лидеров прошла 5 декабря 2024 года. Private.Law Attorneys стала одним из победителей в номинации "Частный капитал".

Компанию основал барнаульский бизнесмен Олег Рябцев. Головной офис зарегистрирован в Лондоне и имеет представительства в шести странах. Российский филиал оформлен в Барнауле.

Добавим, что рейтинг "Право-300" – это проект по исследованию национального юридического рынка. Его эксперты с 2010 года анализируют юридический рынок, оценивая не только работу самих компаний, но и отзывы клиентов.

бизнес

Комментарии 3

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Гость

10:07:18 09-12-2024

будем считать это хитрым планом Путина!

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Гость

11:11:39 09-12-2024

Молодец

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Гость

11:46:51 09-12-2024

В губеры АК его надо выбрать.

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