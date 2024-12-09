Лондонская компания, основанная барнаульцем, попала в лидеры масштабного рейтинга

Private.Law Attorneys стала победителем в номинации "Частный капитал"

09 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Переговоры. Бизнес / rawpixel.com на Freepik

Юридическая компания Private.Law Attorneys ("Прайвет Ло Этенейс") вышла в финал рейтинга "Право-300". Торжественная церемония награждения лидеров прошла 5 декабря 2024 года. Private.Law Attorneys стала одним из победителей в номинации "Частный капитал".

Компанию основал барнаульский бизнесмен Олег Рябцев. Головной офис зарегистрирован в Лондоне и имеет представительства в шести странах. Российский филиал оформлен в Барнауле.

Добавим, что рейтинг "Право-300" – это проект по исследованию национального юридического рынка. Его эксперты с 2010 года анализируют юридический рынок, оценивая не только работу самих компаний, но и отзывы клиентов.