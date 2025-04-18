Лось трагически погиб в Хабаровском крае

Водитель пытался избежать столкновения, однако ему не удалось предотвратить наезд

18 апреля 2025, 22:25, ИА Амител

Лось / Фото: unsplash.com / Hari Nandakumar

Рейсовый автобус сбил лося в Хабаровском крае. Как сообщает Transsib.info, инцидент произошел на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

Животное погибло на месте от полученных травм. Водитель пытался избежать столкновения, однако ему не удалось предотвратить наезд. Очевидцы сообщают, что участок трассы в данном месте был плохо освещен, что могло затруднить своевременное обнаружение животного на пути.

После удара автобус продолжил движение в направлении Хабаровска. О пострадавших, а также о состоянии автобуса не сообщается.