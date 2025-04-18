Лось трагически погиб в Хабаровском крае
Водитель пытался избежать столкновения, однако ему не удалось предотвратить наезд
18 апреля 2025, 22:25, ИА Амител
Лось / Фото: unsplash.com / Hari Nandakumar
Рейсовый автобус сбил лося в Хабаровском крае. Как сообщает Transsib.info, инцидент произошел на трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.
Животное погибло на месте от полученных травм. Водитель пытался избежать столкновения, однако ему не удалось предотвратить наезд. Очевидцы сообщают, что участок трассы в данном месте был плохо освещен, что могло затруднить своевременное обнаружение животного на пути.
После удара автобус продолжил движение в направлении Хабаровска. О пострадавших, а также о состоянии автобуса не сообщается.
01:46:20 19-04-2025
Может не бил, а сбил?
А лося конечно жалко (