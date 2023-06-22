Лоси обосновались в барнаульском дендрарии и поедают землянику
Сохатым после первой прогулки очень понравилось это место
22 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр из видео
Лоси поселились в барнаульском дендрарии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
По словам подписчиков, после недавней прогулки животные облюбовали место и сейчас сразу две особи спокойно отдыхают на территории дендрария, поедают землянику и не боятся окружающих.
Напомним, что ранее лосей заметили водители на Змеиногорском тракте.
09:23:32 22-06-2023
Шуганите их из воздушки или рогатки, им и ущерба не будет, но почувствуют точно.
12:11:19 22-06-2023
Гость (09:23:32 22-06-2023) Шуганите их из воздушки или рогатки, им и ущерба не будет, н... Зачем? Они, вроде, никому не мешают там. Надоест им внимание посетителей дендрария - сами уйдут.
09:28:31 22-06-2023
Гость (09:23:32 22-06-2023) Шуганите их из воздушки или рогатки, им и ущерба не будет, н... В ответку копытом может прилететь легко.
10:20:14 22-06-2023
Гость (09:28:31 22-06-2023) В ответку копытом может прилететь легко. ... Ну дак не подходи, рогатка или воздушка с приличного расстояния бьют. И дендрарий так-то не для них создавался.
09:51:36 22-06-2023
Вам бы лишь бы шугануть... кому они мешают? Пусть живут в своё удовольствие...
10:26:04 22-06-2023
Гость (09:51:36 22-06-2023) Вам бы лишь бы шугануть... кому они мешают? Пусть живут в св... Да ? Там селекционеры занимаются селекцией, выращивают редкие сорта растений, а тут пришло это животное и все сожрало, все труды насмарку. Пусть жрет, да ? Давай к тебе домой его поселим, пусть живет.
12:12:06 22-06-2023
Гость (10:26:04 22-06-2023) Да ? Там селекционеры занимаются селекцией, выращивают редки... Селекционеры сами разберутся, мешают им лоси или нет.
10:00:40 22-06-2023
Гость (09:51:36 22-06-2023) Вам бы лишь бы шугануть... кому они мешают? Пусть живут в св... Лось так то очень опасное животное. Удар копытом и аля-улю. Деток в дендрарий поведете?
12:13:20 22-06-2023
Гость (10:00:40 22-06-2023) Лось так то очень опасное животное. Удар копытом и аля-улю. ... Конечно, поведем. Лезть только не надо к животным. Издалека на за ними наблюдать. Мои дети это знают.
18:20:35 22-06-2023
Гость (12:13:20 22-06-2023) Конечно, поведем. Лезть только не надо к животным. Издалека ... Минусют родители дикошарых детей? Которым нужно всё и всех руками потрогать?
10:34:45 22-06-2023
Человек опаснее любого лося... Ежегодно работники дендрария чуть не плача, упрашивают посетителей, некоторых с их "детками", не ломать и не рвать растения. Некоторые посетителои подходят ещё более основательно- выкапывают и уносят редкие растения, которые ещё не сожрал страшный лось. Видимо, чтобы спасти их от лося.
10:59:52 22-06-2023
Гость (10:34:45 22-06-2023) Человек опаснее любого лося... Ежегодно работники дендрария ... Сказки не рассказывайте, все равно никто в них не поверит.
12:14:40 22-06-2023
Гость (10:59:52 22-06-2023) Сказки не рассказывайте, все равно никто в них не поверит. ... Я верю. Еще и фотаться лезут везде, причём непременно нужно прямо в растения залезть. И пофиг потом им, что растения потоптанные. Зато фоточки же!
12:34:26 22-06-2023
выкапывают и уносят редкие растения - Да свиноты, руки бы отсохли. Всё воровать готовы.
15:41:38 22-06-2023
Бедным животным уже деваться некуда-леса, либо сгорели,либо застроили .Скоро в городе будут ходить,как на Западе.Человек должен любить природу и способствовать её сохранению.Так что пусть себе кушают ту землянику ,имеют на неё полное право.
16:17:34 22-06-2023
Афиноген (15:41:38 22-06-2023) Бедным животным уже деваться некуда-леса, либо сгорели,либо ... Ну дак засели его себе домой, он же имеет полное право там жить ? Или это другое, как обычно, а зоошиза ?
16:22:19 22-06-2023
Гость (16:17:34 22-06-2023) Ну дак засели его себе домой, он же имеет полное право там ж... Слышь, шугальщик возбужденный, ты под кайфом?
17:14:06 22-06-2023
Гость (16:22:19 22-06-2023) Слышь, шугальщик возбужденный, ты под кайфом?... Съехал с темы ты однако, не хочешь лося себе домой :-) Вы, зоошизы, мастера орать только когда вас лично не коснется, и чуть что сразу в кусты.
16:22:24 22-06-2023
Гость (12:14:40 22-06-2023) Я верю. Еще и фотаться лезут везде, причём непременно нужно ... Сам написал свое вранье и сам себе ответил что веришь ? Уникум :-)
18:22:33 22-06-2023
Гость (16:22:24 22-06-2023) Сам написал свое вранье и сам себе ответил что веришь ? Уник... Дудырнда ты. Не знаю, кто написал первое сообщение. Я лишь отвечаю, что верю про выкапывание растений. Их и из с клумб городских выкапывают. А фотографирующихся дикарей лично видели сколько раз.
18:23:28 22-06-2023
Гость (16:22:24 22-06-2023) Сам написал свое вранье и сам себе ответил что веришь ? Уник... А, смотри-ка, не поленился с нескольких устройств залезть на амик и сам себя заплюсовал аж несколько раз =) Озабоченный, да?