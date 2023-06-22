Лоси обосновались в барнаульском дендрарии и поедают землянику

Сохатым после первой прогулки очень понравилось это место

22 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео

Лоси поселились в барнаульском дендрарии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

По словам подписчиков, после недавней прогулки животные облюбовали место и сейчас сразу две особи спокойно отдыхают на территории дендрария, поедают землянику и не боятся окружающих.

Напомним, что ранее лосей заметили водители на Змеиногорском тракте.