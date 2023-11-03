В Барнауле лось поселился возле аэропорта и любовался взлетающими самолетами
Животное облюбовало территорию и не собиралось ее покидать
03 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Кадр: "Лесная сказка"
В Барнауле сотрудники Минприроды Алтайского края вывезли лося, бродившего возле аэропорта. Об этом сообщили на странице зоопарка "Лесная сказка".
"Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", – говорится в сообщении.
В итоге в целях безопасности работники охотуправления совместно с ветврачом зоопарка организовали спасательную операцию. Лося усыпили и отвезли в безопасное место. После чего его осмотрели, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы.
10:03:02 03-11-2023
а слосем согласовали переселение? вдруг он не хотел
10:08:20 03-11-2023
как какого то мигранта депортировали
10:22:59 03-11-2023
А вдруг у него семья осталась возле аэропорта. Теперь лосиха сидит и переживает. Ушел муж на самолеты посмтреть и не вернулся
11:49:53 03-11-2023
Гость (10:22:59 03-11-2023) А вдруг у него семья осталась возле аэропорта. Теперь лосиха... Спасибо огромное! Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))
11:53:35 03-11-2023
Гость (11:49:53 03-11-2023)Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))... Какие вы жестокие, черствые, и фу на вас.
23:23:14 03-11-2023
Гость (11:49:53 03-11-2023) Спасибо огромное! Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))... Ваш отдел тупой.
15:33:46 28-11-2023
Гость (23:23:14 03-11-2023) Ваш отдел тупой.... Это ты тупой)Сразу видно человека без чувства юмора,еще и на жизнью обеженного)
12:43:31 03-11-2023
Видимо с детства мечтал стать летчиком, а стал лосем...!? Бывает... Пойдет на пенсию, осуществит свою мечту...
13:51:33 03-11-2023
Гость (12:43:31 03-11-2023) Видимо с детства мечтал стать летчиком, а стал лосем...!? Бы... В прежней жизни им был? Ну видать карма такая, ждет следующего перерождения.
19:37:03 03-11-2023
Гость (13:51:33 03-11-2023) В прежней жизни им был? Ну видать карма такая, ждет следующе... Вы про Казимира Алмазова?
13:45:30 03-11-2023
Это не первый случай. Лоси часто заходят в город. И это не всегда хорошо заканчивается для них. Именно поэтому мы и помогаем перемещать их подальше от города.
14:40:56 03-11-2023
С. Писарев (13:45:30 03-11-2023) Это не первый случай. Лоси часто заходят в город. И это не в... Да, в частном секторе видела как-то лося молодого несколько лет назад.
14:41:16 03-11-2023
Чтобы любоваться самолётами на взлёте, лось должен был поселиться в районе Ново-Михайловского кладбища...
18:28:32 03-11-2023
представляю как лось офигел когда осознал что телепортировался