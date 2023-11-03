В Барнауле лось поселился возле аэропорта и любовался взлетающими самолетами

Животное облюбовало территорию и не собиралось ее покидать

03 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр: "Лесная сказка"

В Барнауле сотрудники Минприроды Алтайского края вывезли лося, бродившего возле аэропорта. Об этом сообщили на странице зоопарка "Лесная сказка".

"Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", – говорится в сообщении.

В итоге в целях безопасности работники охотуправления совместно с ветврачом зоопарка организовали спасательную операцию. Лося усыпили и отвезли в безопасное место. После чего его осмотрели, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы.