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В Барнауле лось поселился возле аэропорта и любовался взлетающими самолетами

Животное облюбовало территорию и не собиралось ее покидать

03 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр: "Лесная сказка"
Кадр: "Лесная сказка"

В Барнауле сотрудники Минприроды Алтайского края вывезли лося, бродившего возле аэропорта. Об этом сообщили на странице зоопарка "Лесная сказка".

"Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", – говорится в сообщении.

В итоге в целях безопасности работники охотуправления совместно с ветврачом зоопарка организовали спасательную операцию. Лося усыпили и отвезли в безопасное место. После чего его осмотрели, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы.

Барнаул Аэропорт дикие животные Хорошие новости

Комментарии 14

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Гость

10:03:02 03-11-2023

а слосем согласовали переселение? вдруг он не хотел

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Гость

10:08:20 03-11-2023

как какого то мигранта депортировали

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Гость

10:22:59 03-11-2023

А вдруг у него семья осталась возле аэропорта. Теперь лосиха сидит и переживает. Ушел муж на самолеты посмтреть и не вернулся

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Гость

11:49:53 03-11-2023

Гость (10:22:59 03-11-2023) А вдруг у него семья осталась возле аэропорта. Теперь лосиха... Спасибо огромное! Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))

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Гость

11:53:35 03-11-2023

Гость (11:49:53 03-11-2023)Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))... Какие вы жестокие, черствые, и фу на вас.

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Гость

23:23:14 03-11-2023

Гость (11:49:53 03-11-2023) Спасибо огромное! Повеселили!!! Ржали всем отделом!))))))... Ваш отдел тупой.

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Гость

15:33:46 28-11-2023

Гость (23:23:14 03-11-2023) Ваш отдел тупой.... Это ты тупой)Сразу видно человека без чувства юмора,еще и на жизнью обеженного)

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Гость

12:43:31 03-11-2023

Видимо с детства мечтал стать летчиком, а стал лосем...!? Бывает... Пойдет на пенсию, осуществит свою мечту...

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Гость

13:51:33 03-11-2023

Гость (12:43:31 03-11-2023) Видимо с детства мечтал стать летчиком, а стал лосем...!? Бы... В прежней жизни им был? Ну видать карма такая, ждет следующего перерождения.

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Гость

19:37:03 03-11-2023

Гость (13:51:33 03-11-2023) В прежней жизни им был? Ну видать карма такая, ждет следующе... Вы про Казимира Алмазова?

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С. Писарев

13:45:30 03-11-2023

Это не первый случай. Лоси часто заходят в город. И это не всегда хорошо заканчивается для них. Именно поэтому мы и помогаем перемещать их подальше от города.

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Гость

14:40:56 03-11-2023

С. Писарев (13:45:30 03-11-2023) Это не первый случай. Лоси часто заходят в город. И это не в... Да, в частном секторе видела как-то лося молодого несколько лет назад.

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Гость

14:41:16 03-11-2023

Чтобы любоваться самолётами на взлёте, лось должен был поселиться в районе Ново-Михайловского кладбища...

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Гость

18:28:32 03-11-2023

представляю как лось офигел когда осознал что телепортировался

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