Ловите дзен по камерам. Красивые пляжи Таиланда, где теперь можно отдыхать 60 дней
Безвизовый Таиланд не выходя из дома. Когда нет возможности, но хочется увидеть
06 октября 2023, 12:00, ИА Амител
Власти Таиланда разрешили россиянам продлить срок безвизового пребывания до 60 дней. С 30 сентября при въезде в королевство по 30-дневному безвизовому штампу можно продлить срок пребывания дополнительно на 30 дней. Кстати, в дальнейшем срок безвизового пребывания российских туристов планируют увеличить до 90 дней.
Почему приняли такое решение? Только за шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч туристов из России – это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А на Пхукете заявили, что Россия стала "источником туристов № 1 на острове".
И пока одни россияне отдыхают, а другие работают или находятся дома, мы решили показать пляжи, которые чаще всего посещают туристы в Таиланде. Мы знаем, что это очень красивая страна с невероятным количеством мест, на которые стоит посмотреть, но, к сожалению, в большинстве таких мест попросту нет веб-камер, а где есть – там они зачастую не работают. Поэтому мы постарались собрать все, что есть – из интересного.
Пляж "Тонг Такиан"
Онлайн веб-камеры показывают пляж "Кристал Бэй бич" на острове Самуи в Таиланде, местное название пляжа – "Тонг Такиан". Камеры установлены в отелях Crystal Bay Yacht Club Beach и Crystal Bay Beach Resort. Они расположены в разных концах пляжа и демонстрируют его во всю длину. Песок там мягкий и белый, море спокойное и кристально чистое, гранитные валуны и пышные джунгли обрамляют этот потрясающий пляж.
Пляж "Ламай"
Онлайн веб-камера показывает зону отдыха на пляже "Ламай", расположенном на острове Самуи. Камера в режиме реального времени транслирует вид на шезлонги и пляжные зонтики, установленные на песке всего в нескольких метрах от воды.
Пляж "Чонгмон"
Онлайн веб-камера показывает пляж "Чонгмон" на острове Самуи. Она установлена в центральной части пляжа в отеле Royal Muang Samui Villas. Можно своими глазами увидеть, как волны прибоя накатывают на белоснежный песок, понаблюдать за отдыхающими туристами и погрузиться в атмосферу безмятежного отдыха на тропическом острове.
Пляж "Карон"
Онлайн веб-камера показывает пляж "Карон" на острове Пхукет, в Южном Таиланде, в реальном времени. Пляж Карон является одним из лучших пляжей острова Пхукет по качеству кораллового песка и чистоты воды. Камера установлена в отеле Marina Phuket Resort в ресторане On The Rock.
12:32:26 06-10-2023
Кто уже вернул деньги за отмененный рейс азура с Барнаула?
13:10:27 06-10-2023
Только за шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч туристов из России – это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. - Так это ковид отменили! А в 2019 году сколько россиян там побывало?
14:33:29 07-10-2023
ну и? сочи лучше чтоли?
08:25:41 09-10-2023
Зачем все это вранье в Тайланде почти нет русских туристов и все из курса, мы тут почти месяц и в е видим сами, в Амбассадор сити все 5 человек на отель, а он вмещает почти 7000 человек. И такая же ситуация с другими отелями.
11:42:12 16-10-2023
Олег (08:25:41 09-10-2023) Зачем все это вранье в Тайланде почти нет русских туристов и... причем здесь помоечный отель в паттайе, и пхукет
20:21:15 21-10-2023
Сегодня в Таиланде были демонстрации в поддержку ХАМАС. Лучше дома сидеть.