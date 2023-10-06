Безвизовый Таиланд не выходя из дома. Когда нет возможности, но хочется увидеть

06 октября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Таиланда разрешили россиянам продлить срок безвизового пребывания до 60 дней. С 30 сентября при въезде в королевство по 30-дневному безвизовому штампу можно продлить срок пребывания дополнительно на 30 дней. Кстати, в дальнейшем срок безвизового пребывания российских туристов планируют увеличить до 90 дней.

Почему приняли такое решение? Только за шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч туристов из России – это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А на Пхукете заявили, что Россия стала "источником туристов № 1 на острове".

И пока одни россияне отдыхают, а другие работают или находятся дома, мы решили показать пляжи, которые чаще всего посещают туристы в Таиланде. Мы знаем, что это очень красивая страна с невероятным количеством мест, на которые стоит посмотреть, но, к сожалению, в большинстве таких мест попросту нет веб-камер, а где есть – там они зачастую не работают. Поэтому мы постарались собрать все, что есть – из интересного.

Пляж "Тонг Такиан"

Онлайн веб-камеры показывают пляж "Кристал Бэй бич" на острове Самуи в Таиланде, местное название пляжа – "Тонг Такиан". Камеры установлены в отелях Crystal Bay Yacht Club Beach и Crystal Bay Beach Resort. Они расположены в разных концах пляжа и демонстрируют его во всю длину. Песок там мягкий и белый, море спокойное и кристально чистое, гранитные валуны и пышные джунгли обрамляют этот потрясающий пляж.

Пляж "Ламай"

Онлайн веб-камера показывает зону отдыха на пляже "Ламай", расположенном на острове Самуи. Камера в режиме реального времени транслирует вид на шезлонги и пляжные зонтики, установленные на песке всего в нескольких метрах от воды.

Пляж "Чонгмон"

Онлайн веб-камера показывает пляж "Чонгмон" на острове Самуи. Она установлена в центральной части пляжа в отеле Royal Muang Samui Villas. Можно своими глазами увидеть, как волны прибоя накатывают на белоснежный песок, понаблюдать за отдыхающими туристами и погрузиться в атмосферу безмятежного отдыха на тропическом острове.

Пляж "Карон"

Онлайн веб-камера показывает пляж "Карон" на острове Пхукет, в Южном Таиланде, в реальном времени. Пляж Карон является одним из лучших пляжей острова Пхукет по качеству кораллового песка и чистоты воды. Камера установлена в отеле Marina Phuket Resort в ресторане On The Rock.