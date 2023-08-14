Ловкий, умелый. В Барнауле провели тест-драйв нового LIVAN X3PRO

Автомобиль показал хорошую управляемость в условиях города

14 августа 2023, 09:00, ИА Амител LjN8KcKQW

Тест-драйв нового Livan X3PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

В Барнауле был замечен новый автомобиль, о котором многие, возможно, еще даже не слышали, – компактный и маневренный LIVAN X3PRO*. Это представитель бюджетного класса (его стартовая цена от 1 749 900 руб.*), при этом он выглядит очень модно и уверенно. Но насколько он хорош? Надо проверить. Редакция amic.ru отправляется в Автоцентр АНТ на тест-драйв, чтобы рассказать о первом представителе бренда на российском рынке.

Впечатления

В этот раз начнем с впечатлений и эмоций от поездки. Городской автомобиль нужно проверять в самых суровых для него условиях – час пик, пробки и палящее солнце. И на этом этапе "Ливэн" чувствует себя более чем уверенно. Несмотря на жаркий день, кондиционеру хватало мощности даже на самом минимальном уровне держать комфортную температуру в салоне, шесть аудиодинамиков в паре с отличной шумоизоляцией отвечали за настроение поездки, а сам автомобиль показал себя маневренным и резвым.

Большие зеркала сокращают слепую зону до минимума, электроусилитель руля делает повороты и перестроения плавными. Но больше всего эндорфина выделяется во время парковки: повороты четкие, легкие, за счет компактности автомобиля встать на нужное место получается с первого раза без многочисленных переключений коробки передач. Так же стоит обратить внимание, что с клиренсом 185 мм даже не задумываешься о том, какой высоты бордюр и как бы не оставить на парковке свой бампер. Проблем не будет.





















Тест-драйв нового LIVAN X3PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Хоть тест-драйв и проходил в городских локациях, небольшой участок трассы мы смогли найти. На большой скорости никаких лишних звуков в салон не проникает, ты просто наслаждаешься музыкой и плавностью автомобиля. Уверенно вцепившись в полосу, LIVAN перестраивается без наклонов кузова и сохраняет комфорт и спокойствие пассажиров. Так что бабушка, которую вы везете на дачу, не будет переживать и издавать лишних вздохов. Кстати, еще одна возможность набрать бонусов у бабушки, взять всю рассаду, которую она приготовила. В обычном состоянии багажник не поражает вместимостью, но при необходимости можно сложить задний ряд сидений, как полностью, так и в соотношении 60/40.









































































Тест-драйв нового LIVAN X3PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Внешний вид / экстерьер

Пожалуй, с этого надо было начать, так как первое, что притягивает взгляд, это дизайн автомобиля. Нам достался броский красный, выгодно выделяющийся из потока машин. LIVAN – компактный и аккуратный, с минимумом отвлекающих деталей и изгибов. Но в некоторых элементах все же просматривается дерзкий нрав: например, за счет вогнутой радиаторной решетки из вертикальных прутьев, "карбоновых" корпусов боковых зеркал, спойлера на кромке крыши и похожих на воздуховоды щелей в бамперах, куда дизайнеры изящно встроили элементы оптики.

А высокий дорожный просвет и пластиковые вставки по низу корпуса говорят пусть и о незначительном, но все-таки бездорожном потенциале. По крайней мере будет не страшно перебираться зимой через заледеневшие сугробы.

















































Тест-драйв нового LIVAN X3PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Интерьер/комфорт

Несмотря на компактность автомобиля, внутри места хватит и водителю с пассажиром впереди, и тем, кто разместится сзади. В интерьере первым бросается в глаза необычная цветовая гамма – оранжевые вставки и строчки на мягких элементах. Это добавляет свежести и современности автомобилю, и ты забываешь о том, что LIVAN X3PRO находится в бюджетном классе автомобилей. Плюс к тому – кросс-хэтч больше подойдет молодым людям.

Кстати, еще о современности. В центре панели расположен большой сенсорный экран, который включает в себя внушительный функционал: мультимедиа с поддержкой Android Auto* и Apple Carplay*, камера заднего вида, обогрев сидений, выбор режима вождения и другие приятные фишки, на которые нужно чуть больше времени, чем в рамках одного тест-драйва.

Под дисплеем медиасистемы отлично вписан блок кнопок управления температурой в салоне, каждое нажатие которой также отображается и на дисплее. Руль обшит мягкой кожей с дополнительными кнопками управления музыкой и со скошенной нижней частью, плюс регулировка по высоте.

































































Тест-драйв нового LIVAN X3PRO / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Сиденья в автомобиле очень комфортные с выраженной боковой поддержкой и необычной формы, что снова отсылает нас к спортивным авто. Материал для кресел приятный как на ощупь, так и на вид: необычный темно-графитовый цвет с той же оранжевой строчкой. И радует, что, несмотря на ценовую категорию, у автомобиля есть люк.

Также из приятного: на все четыре окна установлены доводчики, крепления для детских сидений ISOFIX*, у пассажиров сзади есть розетка USB* для зарядки гаджетов и подголовники заднего ряда.

Но инженеры позаботились не только о комфорте пассажиров. Из помощников в вождении в LIVAN X3PRO есть:

круиз-контроль;

функция ограничения скорости;

бесключевой доступ;

кнопка запуска двигателя;

центральный замок;

камера заднего вида с системой динамической разметки;

задний датчик парковки;

электронная система помощи при подъеме на склоне.

Для тех, кто может посчитать такой функционал недостаточным, напомним, что автомобиль считается бюджетным.

Безопасность

Теперь поговорим о безопасности автомобиля и начнем с самого основного:

фронтальные подушки безопасности;

трехточечные ремни безопасности для задних пассажиров;

автоматическое запирание дверей при движении;

система контроля давления в шинах;

электронная система экстренного торможения;

антипробуксовочная система с электронной стабилизацией;

антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил;

система отключения подачи топлива и питания при ДТП;

автоматическая разблокировка дверей при ДТП.

Технические характеристики

В Барнауле (как и во всей России) автомобиль представлен только в одной комплектации. В нее входит двигатель объемом 1,5 литра, который выдает 103 лошадиные силы. А исходя из того, что LIVAN X3PRO считается городским, то и расход будет соответствовать ожиданиям владельца.

Плюс к этому для двигателя приемлем 92-й бензин, а значит, визиты на АЗС не будут вызывать расстройство. Привод автомобиля – передний, а трансмиссия – вариатор. Но в ближайшее время в России могут появиться и модели с механической коробкой передач. Колесная база составляет 2480, а длина всей машины 4005.

Итог

Только появившись на российском рынке, LIVAN X3PRO имеет все шансы завоевать любовь автовладельцев за счет внушительного оснащения при относительно невысокой стоимости. Городской автомобиль отвечает всем требованиям безопасности и эксплуатации, а экономичность отлично сочетается с ярким и запоминающимся стилем и современными технологиями. Познакомиться лично с представителем новой марки в России и пройти тест-драйв можно у официального дилера – Автоцентра АНТ. Барнаул, Павловский тракт, 249е.

Производитель дает на автомобиль и оригинальные запасные части марки LIVAN гарантию качества сроком на пять лет или на 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Автоцентр АНТ – официальный дилер LIVAN в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: +73852282222

livan-ant22.ruООО "АНТ Импорт"

* LIVAN X3PRO (Ливэн 3ИксПро); Android Auto (Андроид Авто); Apple Carplay (Эпл Карплей); ISOFIX (Изофикс); USB (ЮЭсБи).

* * Цена от 1 749 900 руб. указана на автомобиль LIVAN X3PRO. Подробности у официального дилера LIVAN "Автоцентр АНТ" по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 249е и по тел. +73852282222. Представленные в рекламе автомобили могут отличаться от серийных моделей. Срок акции с 01.08.2023 по 31.08.2023 г.

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