LTE, GPS и видеозвонки. Планшеты Fontel стали доступны барнаульцам в салонах МегаФона

Современные устройства поддерживают все необходимые функции

23 декабря 2024, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG9eFsE

Мужчина с планшетом / Фото: freepik.com

МегаФон запустил в продажу линейку планшетов собственной марки Fontel*. В нее вошли две модели – FT800 и FT1000, которые уже можно приобрести в интернет-магазине МегаФона и в розничной сети компании, включая магазины Yota*. Новинки поддерживают LTE*, видеозвонки, GPS* и другие важные функции.

Особенности моделей

Планшет FT800 оснастили 8-дюймовым дисплеем с разрешением 800x1280 пикселей, основной камерой на 2 Мп и фронтальной на 0,3 Мп. Модель FT1000 предполагает более крупный экран – 10,1 дюйма с разрешением 1280х800, а также улучшенные камеры: 5 Мп – основная и 2 Мп – фронтальная.

Обе модели поддерживают LTE, Wi-Fi*, Bluetooth* и GPS. Устройства имеют 32 Гб встроенной памяти и слот для карт памяти microSD*, что позволяет хранить больше фото, видео и других файлов.

Планшет марки Fontel / Фото: МегаФон

Подтвержденное качество

Перед началом продаж планшетов Fontel прошло их комплексное тестирование в лаборатории МегаФона. Специалисты проверили скорость, стабильность связи и корректность работы ключевых функций, таких как VoLTE и VoWiFi.

"Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены", – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Успех бренда

МегаФон активно разрабатывает собственную линейку устройств. Продажи телефонов Fontel увеличились в четыре раза за десять месяцев 2023 года. С мая по октябрь 2024 года спрос на смарт-часы вырос на 112% по сравнению с первыми шестью месяцами продаж. Всего спрос на продукцию торговой марки МегаФона вырос более чем на 300 % в январе – ноябре 2023 года.

В продуктовом портфеле бренда девять моделей кнопочных телефонов, два планшета и 18 смарт-браслетов и умных часов.

*Fontel ("Фонтел"); Yota ("Ёта"); LTE ("ЭлТэЕ"); GPS ("ДжиПиЭс"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); Bluetooth ("Блютус"); microSD ("микроЭсДи")

АО "МегаФон", ИНН 7812014560

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