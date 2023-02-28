Покупателям интересны микрорайоны, где работают управляющие компании

28 февраля 2023, 09:15, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru

Спрос на недвижимость в Республике Алтай за последний год резко вырос. Эксперты отмечают, что жители европейской части страны рассматривают регион как альтернативу заграничным и южным российским курортам. Чаще всего москвичам и петербуржцам интересны земельные участки и готовые дома в закрытых коттеджных посёлках с управляющими компаниями. Таких предложений на фоне повышенного спроса становится всё больше.

Популярный регион

Жильё в Республике Алтай стало востребовано ещё во время пандемии коронавируса: жители мегаполисов хотели скрыться от болезни в горах. В 2022 году спрос подогрели специальная военная операция и закрытые для россиян границы многих стран. Поэтому жители России вновь обратили внимание на Алтай.

"Год назад был определённый посыл, когда мы поняли, что не можем отдыхать за пределами России и начали обращать внимание на регионы. Туроператоры стали предлагать путёвки, знаменитости массово посещали Алтай. Это популяризировало регион. Сейчас люди интересуются и квартирами, и домами, и коммерческими объектами, и земельными участками. По цене это разные варианты. Спрос в основном с Севера, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи", – сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Алтай стал альтернативой и дорожающим южным курортам, отметил руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев. Стоимость недвижимости в Сочи сейчас запредельная, а в Горном Алтае дома и коттеджи дешевле, но при этом их окупаемость как туристических объектов (при сдаче в аренду) выше.

"Сейчас многие направления закрыты, перелёт по Европе затруднителен. Даже в привычный Египет добираться стало на час дольше, и не факт, что это направление завтра сохранится. Алтай интересен многим и здесь не такие заоблачные цены, как в Сочи, где маленькая студия 27 кв. м может стоить 15 млн рублей (в среднем цена "квадрата" в Сочи составляет 321 тыс. рублей, – прим. ред.). А на Алтае дом 100 квадратных метров можно купить, например, за 11 млн рублей и его окупаемость выше", – сказал он.

Новый формат

Наибольшим спросом у москвичей и петербуржцев сейчас пользуются закрытые коттеджные посёлки в Горном Алтае. Их стали строить намного чаще. В этих жилых кварталах есть сервисные компании, которые следят за недвижимостью, отметил Константин Никитеев.

"Сейчас развивается новый формат управления недвижимостью: в республику заходит какая-то фирма, берёт 150-200 участков и начинает строить дома. В этой фирме можно купить и землю, и готовый проект, и дом на стадии строительства. Плюс в том, что за имуществом следит управляющая компания. Она же ответственна за порядок, дороги, инженерные системы в посёлке. Владелец недвижимости при этом может жить там сам или сдавать объект как арендный туристический бизнес. Определённый процент от прибыли собственник перечисляет сервисной компании", – объяснил он.

Управляемые коттеджные посёлки инвесторы развивают в наиболее популярных у туристов районах республики: Майминском и Чемальском.

"В Майминском районе за последние годы сильно выросли цены: во многом "подстегнул" бизнес Сбера, который туда зашёл (Сбер развивает горнолыжный курорт "Манжерок", – прим. ред.). Плюс – рядом аэропорт, транспортная доступность. Популярен и Чемальский район: он расположен недалеко от Горно-Алтайска, туда удобно добраться, красивые виды", – говорит Никитеев.

В этих же районах большим спросом у жителей Центральной России пользуются туристический бизнес и земельные участки.

"Есть спрос на современные базы отдыха: не "уставшие", давно построенные варианты, которых везде много, а новые предложения. Но таких мало. Землю инвесторы готовы покупать в интересных местах и локациях, чтобы была какая-то природная "фишка", – отмечает Константин Никитеев.

До конца года, считают эксперты, спрос на недвижимость в регионе сохранится на том же уровне или даже вырастет. Предпосылок, чтобы Алтай потерял привлекательность у инвесторов, туристов и покупателей, пока нет.

"Люди говорят, что на Алтае как у Бога за пазухой: никаких военных действий, хорошая экология, природа. Для Москвы у нас приемлемые цены, а окупаемость объекта, если его сдавать в аренду, чуть более семи лет. Это хороший срок", – резюмировал Никитеев.