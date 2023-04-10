Лучшего предпринимателя выберут в Барнауле

Всего в конкурсе предпринимателей определят шесть победителей по разным номинациям

10 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Прием заявок на конкурс "Лучший предприниматель города Барнаула" объявил комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Как пояснили в ведомстве, всего в конкурсе будет определено шесть победителей по следующим направлениям:

"Лучший предприниматель в сфере производства";

"Лучший предприниматель в сфере торговли";

"Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению";

"Женское предпринимательство";

"Лучший молодой предприниматель" (для индивидуальных предпринимателей или учредителей организации в возрасте до 35 лет включительно).

Для самозанятых граждан конкурс проводится по номинации "Самозанятый года".

Куда обращаться?

Заявку и документы нужно предоставить в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Можно в отсканированном виде отправить на электронный адрес (trade@barnaul-adm.ru), либо по почте. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114). А можно подать нарочно по этому же адресу.

До какого времени можно подать заявку?

Сроки предоставления конкурсной документации - с 1 апреля по 30 апреля 2023 года.

Где узнать подробности?



Узнать подробности можно по телефонам: 370-470, 370-472, 370-473.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 27.03.2023 №397 "О проведении конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула".