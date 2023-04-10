Лучшего предпринимателя выберут в Барнауле
Всего в конкурсе предпринимателей определят шесть победителей по разным номинациям
10 апреля 2023, 07:45, ИА Амител
Прием заявок на конкурс "Лучший предприниматель города Барнаула" объявил комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.
Как пояснили в ведомстве, всего в конкурсе будет определено шесть победителей по следующим направлениям:
- "Лучший предприниматель в сфере производства";
- "Лучший предприниматель в сфере торговли";
- "Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению";
- "Женское предпринимательство";
- "Лучший молодой предприниматель" (для индивидуальных предпринимателей или учредителей организации в возрасте до 35 лет включительно).
- Для самозанятых граждан конкурс проводится по номинации "Самозанятый года".
Куда обращаться?
Заявку и документы нужно предоставить в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Можно в отсканированном виде отправить на электронный адрес (trade@barnaul-adm.ru), либо по почте. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114). А можно подать нарочно по этому же адресу.
До какого времени можно подать заявку?
Сроки предоставления конкурсной документации - с 1 апреля по 30 апреля 2023 года.
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