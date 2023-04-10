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Лучшего предпринимателя выберут в Барнауле

Всего в конкурсе предпринимателей определят шесть победителей по разным номинациям

10 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cropped-business-man-making-notes-from-his-smartphone-calendar-to-the-organizer_5699210.htm#query=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&position=49&from_view=search&track=sph">Изображение от pressfoto</a> на Freepik
Изображение от pressfoto на Freepik

Прием заявок на конкурс "Лучший предприниматель города Барнаула" объявил комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Как пояснили в ведомстве, всего в конкурсе будет определено шесть победителей по следующим направлениям: 

  • "Лучший предприниматель в сфере производства";
  • "Лучший предприниматель в сфере торговли";
  • "Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению";
  • "Женское предпринимательство";
  • "Лучший молодой предприниматель" (для индивидуальных предпринимателей или учредителей организации в возрасте до 35 лет включительно).
  • Для самозанятых граждан конкурс проводится по номинации "Самозанятый года".  

Куда обращаться?

Заявку и документы нужно предоставить в комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Можно в отсканированном виде отправить на электронный адрес (trade@barnaul-adm.ru), либо по почте. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114). А можно подать нарочно по этому же адресу.

До какого времени можно подать заявку?

Сроки предоставления конкурсной документации - с 1 апреля по 30 апреля 2023 года.

Где узнать подробности?

Узнать подробности можно по телефонам: 370-470, 370-472, 370-473.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 27.03.2023 №397 "О проведении конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула".

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